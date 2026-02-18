Llaryora: La provincia cubrirá el 100% del Boleto Educativo

La provincia de Córdoba reafirma su compromiso con la educación al financiar completamente el Boleto Educativo, una medida clave en tiempos de crisis económica y recortes de subsidios.

En una reciente transmisión por SRT, el gobernador Martín Llaryora anunció que el Boleto Educativo será financiado al 100% por la provincia, una decisión que busca responder a la creciente demanda social y la retirada de subsidios nacionales al transporte. Este programa estará disponible tanto para la Capital como para el interior de la provincia con la próxima apertura de inscripciones.

Un esfuerzo significativo por la educación

Llaryora destacó el inmenso esfuerzo que implica mantener este beneficio. «Si no sostuviéramos el boleto educativo, muchos jóvenes abandonarían la universidad», argumentó el gobernador. Además, subrayó que algunas familias pueden llegar a gastar hasta 150 mil pesos al mes en transporte, lo cual representa una carga económica significativa que podría afectar el acceso a la educación.

Diferencias con la política nacional

El gobernador también resaltó las diferencias entre las políticas provincial y nacional. Mientras que el gobierno central ha recortado los subsidios al transporte, Córdoba se ve obligada a asumir el costo total para mantener el programa. «Si la provincia no actuara, el Boleto Educativo estaría en peligro», explicó, advirtiendo que otros lugares están viendo cómo este beneficio se reduce.

Estrategia integral de contención social

Esta decisión se enmarca en una estrategia más amplia para afrontar la crisis económica, que incluye el mantenimiento del PAICOR, la ampliación de la cobertura de salud y la apertura de nuevas sedes universitarias. Llaryora afirmó que es crucial administrar los recursos de manera eficiente, pero también generar condiciones para el desarrollo social y económico. “La prioridad es cerrar la gestión con la gente adentro”, aseguró.