Cosquín Rock impulsa la economía de Córdoba con más de $50.000 millones

El reciente Cosquín Rock atrajo a más de 90,000 asistentes y generó un notable impacto económico que supera los 50,000 millones de pesos en Córdoba, según un detallado informe del Instituto de Cultura Contemporánea.

El festival no solo se destaca por la música, sino también por su relevancia económica y social. Lucas Miani, de la Área de Investigación y Extensión del instituto, compartió con «Es por acá» de Punto a Punto Radio que los números reflejan el movimiento económico que se produce en la región gracias a la presencia del evento.

Datos Clave del Evento

Miani aclaró que las cifras no representan solo el total de recaudación, sino un análisis más amplio que incluye perfiles de público, movilidad y comportamiento de consumo.

Un Público Diversificado

El estudio revela que cerca del 60% de los asistentes proviene de otras provincias, posicionando a Cosquín Rock como uno de los festivales más federales del país. La edad promedio de los participantes se sitúa entre los 31 y 32 años, y aproximadamente el 55% son mujeres.

Impacto Ambiental y Movilidad

En términos de sostenibilidad, el informe indica que entre el 85% y el 90% de la huella de carbono generada durante el festival proviene del transporte del público. Además, se estima que alrededor del 35% de los asistentes utilizó la nueva autovía de Punilla, mientras que un 13% realizó al menos un trayecto en avión para llegar a Córdoba.

Más que Música: Una Experiencia Única

Miani subraya que casi el 70% de los asistentes considera que Cosquín Rock es mucho más que la mera grilla de artistas. Interesantemente, un 25% adquirió entradas entre julio y agosto, sin conocer aún los artistas que participarían.

Estancia Prolongada en el Valle de Punilla

Este año, coincidiendo con el fin de semana de carnaval, el festival logró un promedio de estadía de cuatro días, consolidándolo como un verdadero motor turístico en el Valle de Punilla.