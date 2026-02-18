Gustavo Damián González: «El gobierno prefiere una mala ley a no tener ley»

En un incisivo diálogo con Canal E, Gustavo Damián González expone las fallas en la gestión del controversial artículo 44, que afecta el régimen de licencias y despidos laborales. Su análisis invita a reflexionar sobre la falta de consenso previo y sus repercusiones.

Durante una reciente entrevista, Gustavo Damián González no escatimó en críticas hacia la administración del oficialismo respecto al artículo 44, centrándose en cómo afecta los derechos laborales. “El Gobierno actuó con desprolijidad, debió haber buscado consenso previo”, afirmó, tras notar que las diferencias ya habían emergido en el Senado, incluso entre sus propios aliados.

Derechos Laborales en Juego

González subrayó que este artículo toca un aspecto fundamental de los derechos laborales: “Estos son derechos adquiridos, esenciales para mantener las ocho horas de trabajo que conocemos hoy”. El analista ilustró su argumento con un ejemplo crítico: “Si alguien sufre un accidente mientras juega al fútbol, la ley podría obligar a pagar solo el 50% de su salario”.

Escenarios Políticos Cambiantes

El retroceso del oficialismo, que exige que el texto regrese al Senado, reconfigura el panorama político. Según González, el Gobierno aspiraba a presentar dos triunfos en la próxima apertura de sesiones el 1° de marzo: la reforma laboral y la modificación de la imputabilidad. Sin embargo, la situación actual podría obstaculizar estos objetivos.

A pesar de los cambios, es optimista sobre el desenlace legislativo: “Creo que la ley terminará siendo aprobada, el Gobierno tiene los números a su favor”. Además, enfatizó en una estrategia clara: “Una ley deficiente es mejor que no tener ley alguna”.

Impacto en la Industria: Cierre de FATE y Nuevas Tensiones

El cierre de la planta de FATE y los 920 empleos en juego han generado nuevas tensiones. González describió este cierre abrupto como “una decisión extraordinaria, no se trata de una quiebra, simplemente la empresa decide cerrar”. Ante esta situación, remarcó la diligencia del Gobierno al imponer la conciliación obligatoria, aunque consideró la medida algo inusual.

“No estamos hablando de un conflicto laboral, sino de una empresa que cierra”, expuso. Relacionó esta decisión urgente con la actualidad legislativa: “La conciliación busca evitar que la inacción del Gobierno se convierta en un tema delicado durante las discusiones en la Cámara de Diputados”.

Paro Convocado: ¿Efectividad Sin Movilización?

En cuanto al paro convocado por la CGT, González expresó que la central obrera ha quedado en una situación difícil tras la eliminación de artículos significativos para los sindicatos. “Un paro sin movilización se siente vacío”, ironizó, apuntando a la presión de sectores más radicales que critican esta acción.

Recordó también episodios históricos donde reformas laborales fallaron por el descontento sindical, rememorando los términos del gobierno de Raúl Alfonsín y de Fernando de la Rúa.

El Futuro del Oficialismo y la Proximidad de Cambios

Por último, advirtió que el verdadero desafío no solo radicará en lo que suceda dentro del Congreso, sino también en el ambiente externo. “Los acontecimientos fuera del recinto influirán en lo que pase adentro”, concluyó, aunque no anticipó un nivel de conflictividad comparable al de debates anteriores.