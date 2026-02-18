Strategy y BitMine Aumentan sus Inversiones en Bitcoin y Ethereum

En un movimiento audaz, las empresas Strategy y BitMine han ampliado sus tenencias de criptomonedas, viendo en la actual caída del mercado una oportunidad para incrementar sus activos digitales.

Un Refuerzo en Tiempos Difíciles

Las compañías Strategy y BitMine han decidido fortalecer sus posiciones en el ámbito de las criptomonedas, a pesar de las tensiones actuales que mantienen al mercado en números rojos.

Strategy: Pioneros en la Acumulación de Bitcoin

Strategy, bajo el liderazgo de Michael Saylor, ha realizado una compra significativa de 2.486 BTC por un total de aproximadamente 168 millones de dólares, lo que lleva sus reservas a 717.131 BTC.

Este movimiento representa la duodécima semana consecutiva en que la empresa incrementa sus activos, consolidándose como uno de los principales poseedores institucionales de Bitcoin. A pesar de que el precio actual se ubica por debajo del costo base, Saylor ha reafirmado que su enfoque a largo plazo sigue inalterable.

BitMine Potencia Su Estrategia con Ethereum

Por su parte, BitMine ha realizado su mayor adquisición de Ethereum hasta la fecha, con una compra de 45.759 ETH en la última semana.

Strategy y BitMine refuerzan sus tenencias en Bitcoin y Ethereum, respectivamente

Las reservas totales de BitMine ahora ascienden a 4,37 millones de tokens, de los cuales más de 3 millones están en staking, con un valor cercano a 6.100 millones de dólares.

Con esta operación, BitMine ahora controla aproximadamente el 3,62% del suministro total de ETH, aproximándose a su objetivo de poseer el 5% del mercado en menos de un año.

El Contexto Actual del Mercado Cripto

El escenario está marcado por la debilidad de Bitcoin y Ethereum, con una baja demanda y tensiones macroeconómicas globales que afectan a las criptomonedas. No obstante, las decisiones de estas empresas reflejan una confianza continua en los activos digitales como reserva de valor, incluso en épocas difíciles.

Este panorama se complementa con la salida de capitales minoristas, donde los inversores más pequeños tienden a liquidar posiciones ante la caída de precios, lo que resalta aún más la determinación de estas grandes tesorerías corporativas de mantener y aumentar sus inversiones en criptomonedas.