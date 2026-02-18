Monreal espera mejor representación tras la licencia de Sergio Mayer en La Casa de los Famosos

El diputado Ricardo Monreal reacciona ante el anuncio de Sergio Mayer de tomar una licencia indefinida para participar en «La Casa de los Famosos». Su intervención destaca el derecho de los legisladores a ausentarse.

El Contexto de la Solicitud de Licencia

Este miércoles, 18 de febrero de 2026, el diputado y coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, se pronunció sobre la decisión de Sergio Mayer de solicitar una licencia por tiempo indefinido. Mayer planea dejar su puesto en la Cámara para unirse al reality show «La Casa de los Famosos», emitido por Telemundo.

Monreal Aboga por la Representación Efectiva

Durante una rueda de prensa, Monreal subrayó la importancia del derecho que tienen los legisladores a ausentarse de sus funciones. “Ojalá cada vez tengamos mejor representación”, expresó, haciendo hincapié en la necesidad de que los representantes del pueblo cumplan con sus responsabilidades, a la vez que reconoció la libertad de decisión de cada legislador.