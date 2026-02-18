Economistas: La victoria de la extrema derecha en Francia no influirá en la elección del BCE, pero la sucesión genera preocupación

La Posible Salida Temprana de Lagarde: Implicaciones para el Banco Central Europeo y la Política Francesa

El futuro del Banco Central Europeo se encuentra en el centro de un debate candente tras rumores sobre la posible renuncia anticipada de Christine Lagarde, lo que podría influir en las elecciones presidenciales de Francia en 2027.

Rumores y Reacciones: ¿Qué Hay Detrás del Escenario Político?

Con la posibilidad de que Christine Lagarde deje su cargo antes de finalizar su mandato en 2027, se han encendido las alarmas tanto en París como en Bruselas. Aunque economistas consultados por Euronews sostienen que una influencia directa de la ultraderecha en el Banco Central Europeo es poco probable, advierten que el riesgo reputacional es significativo.

Recientemente, el Financial Times reveló que Lagarde podría estar considerando su salida, una decisión que aún no ha sido confirmada oficialmente. Un portavoz del BCE ha declarado que la presidenta sigue enfocada en su misión actual, lo que añade una capa de incertidumbre a la situación.

La Mano Política en el BCE: ¿Una Estrategia de Macron?

La presión sobre Lagarde podría estar relacionada con el contexto político en Francia, donde el presidente Emmanuel Macron, imposibilitado de buscar un tercer mandato, podría buscar asegurar un sucesor que se alinee con sus intereses, en medio de la creciente popularidad del partido ultraderechista, el Rassemblement National (RN).

Andrew Kenningham, economista jefe en Capital Economics, advierte que un cambio en la dirección del BCE podría poner en peligro la imagen de independencia del banco central, aunque aclara que cualquier maniobra política no afectaría la política monetaria directamente.

¿Son Fundadas las Preocupaciones Sobre el RN?

A pesar de las inquietudes sobre la influencia del RN, Kenningham argumenta que estas percepciones son exageradas. Destacó que incluso en un escenario hipotético con un gobierno del RN, la estructura de nombramiento del BCE podría impedir la designación de candidatos extremistas. El proceso requiere un consenso entre los estados miembros, que limita la capacidad de Francia para actuar unilateralmente.

Implicaciones para Europa y el BCE

Experto en banca central, Frederik Ducrozet, también coincide en que Francia no podría imponer a un candidato radical y añade que es fundamental mantener la integridad de las instituciones europeas. La manipulación de los tiempos de nombramiento podría ser percibida negativamente, alimentando un respaldo populista en todo el continente.

El RN Contrarresta a Macron: Acusaciones y Críticas

Desde el lado del RN, se utilizan estos rumores como armas contra Macron. La eurodiputada Julie Rechagneux criticó lo que ve como intentos de manipulación política por parte del presidente, lo que, según ella, socava la credibilidad de Francia y la estabilidad de la Unión Económica y Monetaria. Rechagneux aboga por un proceso de nombramiento más transparente y ligado al interés general.

La controversia se intensifica en un contexto donde el gobernador del banco central francés, François Villeroy de Galhau, también ha anunciado su renuncia anticipada, añadiendo más tensión a la situación actual.