La Paila cierra tras 30 años: adiós a un dulce ícono de Córdoba por la crisis económica

La emblemática fábrica de alfajores y delicias cordobesas, La Paila, ha anunciado su cierre definitivo, generando tristeza entre sus fieles seguidores. Con más de 30 años de historia, este icónico lugar dejará de operar en febrero de 2026.

La Paila, reconocida por sus alfajores artesanales y su preparación de dulces en paila de cobre, hizo oficial su decisión a través de un emotivo comunicado en redes sociales. Fundada en el quincho de una casa familiar en 1992, su local en la calle Duarte Quirós ha sido un destino obligatorio para los amantes de lo dulce en Córdoba.

Un Cierre que Conmueve a la Comunidad

El 28 de febrero de 2026 marcará el último día de actividad de La Paila, lo que ya está generando una ola de nostalgia entre sus numerosos clientes. La decisión de cerrar no fue fácil y se debe a la actual situación económica del país, que ha complicado la posibilidad de mantener los altos estándares de calidad que caracterizan a la marca.

La Voz de los Propietarios

En su comunicado, los propietarios compartieron el dolor de cerrar un capítulo tan significativo: “Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, nos despedimos con el orgullo de haberlo dado todo. Desearíamos que las condiciones fueran más favorables para los emprendedores de este país”.

Una Oportunidad de Futuro

A pesar del cierre, hay una luz de esperanza. La Paila ha dejado abierta la posibilidad de vender la marca, brindando la oportunidad a nuevos emprendedores de continuar con su legado.

Foto en texto: Circuito Gastronómico