Wine Paris 2025: Aumento de bodegas argentinas y el auge de los vinos blancos

La industria vitivinícola argentina se prepara para brillar en Wine Paris 2025, mientras enfrenta una preocupante disminución del consumo interno. En este crucial evento, se espera que cerca de 40 bodegas representen al país, destacando la urgente necesidad de exportar para sobrevivir en el mercado.

En una reciente entrevista con Canal E, el experto en vitivinicultura José Luis Beluscio subrayó la importancia de la creciente presencia argentina en la feria internacional Wine Paris 2025, al tiempo que advirtió sobre la alarmante caída del consumo en el país. Esta situación obliga al sector a centrarse en las exportaciones para garantizar su continuidad.

Wine Paris: Una Oportunidad para el Vino Argentino

Beluscio destacó que la feria, que se llevará a cabo del 9 al 11 de febrero en París, se ha consolidado como uno de los eventos más relevantes del sector tras el declive de Vinexpo. En comparación con 2024, donde la representación argentina fue escasa, para 2025 se prevé la participación de aproximadamente 30 bodegas agrupadas bajo la iniciativa Wines of Argentina, además de otras independientes.

Protagonistas del Evento

Entre las bodegas más destacadas se encuentran el Grupo Peñaflor, el principal exportador del país, y Luigi Bosca, junto a bodegas medianas como Fabre. “Es vital para nosotros dar a conocer los vinos argentinos en estos espacios”, afirmó Beluscio, quien también resaltó la importancia de estos eventos para atraer nuevos compradores y fortalecer la presencia de los productos argentinos en mercados internacionales.

Un Escenario Internacional Desafiante

La situación económica global también afecta al consumo, por lo que aumentar la exposición en ferias internacionales como Wine Paris es crucial. “Un mayor alcance significa más oportunidades de venta”, añadió Beluscio.

Tendencias de Consumo: De Blancos a Tintos

El especialista también mencionó una tendencia global hacia el aumento en el consumo de vinos blancos, que ha pasado a ser más apreciado, aunque el vino tinto sigue dominando el mercado con un 60% de participación. Beluscio recordó que en los años 70 en Argentina, los vinos blancos eran los más consumidos, un patrón que parece repetirse.

Caída del Consumo Interno en Argentina

Sin embargo, el dato más alarmante es la drástica disminución del consumo interno. “En 1971 el consumo per cápita era de 90.3 litros al año; hoy apenas llega a 15.8”, comparó el experto. Esta tendencia se ha mantenido, evidenciando una contracción sostenida en el interés por el vino en el país.

Beluscio advirtió sobre las posibles consecuencias de este comportamiento: “Podríamos enfrentar un decrecimiento en el número de bodegas y hectáreas dedicadas al cultivo de uvas”. En total, Argentina cuenta con cerca de 920 bodegas registradas y unas 800 elaboradoras, lo que resalta la fragilidad del sector.

Con un mercado interno debilitado, la atención se dirige hacia la exportación y la exploración de nuevos mercados. Participar en ferias internacionales se convierte en una estrategia esencial para sostener y promover la competitividad del vino argentino en el panorama global.