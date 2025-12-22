Javier Milei impulsa agenda liberal en Mercosur y apoya a Trump contra Venezuela

Durante la reciente cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, el presidente Javier Milei presentó su propuesta de transformación radical del bloque regional, abriendo un debate que desafía las estructuras tradicionales de integración en Sudamérica.

El mandatario argentino, acompañando a sus colegas de Paraguay, Uruguay y Brasil, aprovechó la ocasión para expresar su desacuerdo con el funcionamiento actual del Mercosur. En su intervención, Milei no solo aplaudió la reciente elección de José Antonio Kast en Chile, sino que también cuestionó firmemente las restricciones comerciales que, según él, obstaculizan el crecimiento de los países miembros.

Un llamado a la liberalización del comercio

Milei abogó por una revisión profunda de las reglas que rigen el Mercosur. En lugar de continuar con un enfoque rígido, sugirió un sistema más flexible que promueva la libertad comercial y la posibilidad de firmar acuerdos bilaterales fuera del bloque. Estas propuestas, aunque no implican un rompimiento formal, colocan sobre la mesa un tema delicado, especialmente para Brasil, el principal socio comercial de Argentina.

Desacuerdo entre líderes

El discurso del presidente argentino generó un ambiente de tensiones notables en un contexto diplomático que debería ser armonioso. Mientras que otros líderes optaron por reforzar la importancia del Mercosur como herramienta para el desarrollo conjunto, Milei se centró en las carencias del bloque. Mencionó, como un ejemplo elocuente de este estancamiento, las fallidas negociaciones del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, señalando la falta de agilidad como una de las principales barreras para el avance.

Críticas a Nicolás Maduro y la crisis venezolana

En su intervención, Milei no esquivó la situación en Venezuela, refiriéndose a Nicolás Maduro como un «narcoterrorista» y apoyando la presión internacional liderada por Estados Unidos. También reivindicó la necesidad de liberar a los ciudadanos venezolanos que están bajo detención arbitraria, y se mostró optimista respecto a la labor del liderazgo opositor en ese país.

Expectativas en el entendimiento comercial con Estados Unidos

El Canciller Pablo Quirno, en declaraciones posteriores, se refirió a la espera de un acuerdo comercial con Estados Unidos que se había anunciado hace un mes, aunque su firma aún no se concreta. Quirno enfatizó que la agenda de Estados Unidos está repleta de negociaciones con múltiples países, pero se mostró optimista sobre los beneficios que podría traer un acuerdo para Argentina.

Un comunicado en conjunto y la voz de la región

La delegación argentina, junto a otros países, emitió un comunicado expresando su preocupación por la crisis en Venezuela. Este posicionamiento, que no contó con el apoyo de Brasil y Uruguay, llama la atención sobre la situación humanitaria crítica en el país y la necesidad de restaurar el orden democrático, subrayando la urgencia de hacer frente a las violaciones de derechos humanos.

El discurso de Javier Milei, lleno de posturas firmes y críticas constructivas, pone en evidencia un cruce de visiones dentro del Mercosur, planteando la necesidad de un debate que podría reconfigurar el futuro de la integración en la región.