Nueva Edición de los Premios Perfil: ¡No Te Los Pierdas!

El próximo lunes 22 de diciembre, Buenos Aires se vestirá de gala para la XV edición de los Premios PERFIL, un evento que celebra a las personalidades más influyentes en la defensa de la libertad de prensa, el arte, la cultura y la paz.

Este prestigioso evento, que se llevará a cabo en la sede de la editorial PERFIL, honrará a quienes han hecho contribuciones significativas para fomentar un mundo más justo y crítico. La ceremonia será un espacio de reflexión y reconocimiento a aquellos que, desde diferentes ámbitos, luchan incansablemente por ideales que fortalecen la democracia.

Premiados de Renombre: Un Legado de Estímulos

Entre los galardonados en ediciones pasadas se encuentran figuras de gran relevancia como María Corina Machado, reciente Premio Nobel de la Paz; la escritora Gabriela Cabezón Cámara; y la emblemática Estela de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Estos premios no solo reconocen logros, sino que también honran el compromiso de sus receptores hacia causas de vital importancia social.

Un Jurado de Excelencia

La selección de los premiados estará a cargo de un jurado compuesto por personalidades destacadas en sus respectivas áreas: Rafael Bielsa, Agustín Salvia, Mabel Bianco, Diana Maffia, Damián Tabarovsky y Julio César Crivelli. El discurso de apertura del evento será presentado por Jorge Fontevecchia, fundador del Grupo PERFIL, quien compartirá su visión sobre la importancia de estos reconocimientos en tiempos de desafíos para la prensa.

Defendiendo el Periodismo: Un Pilar de la Democracia

En un contexto donde la libertad de expresión enfrenta constantes amenazas, el periodismo crítico se convierte en un bastión de la democracia. Las palabras de aliento y reconocimiento que estos premios otorgan son una respuesta contundente hacia los autoritarios que intentan silenciar la verdad.

Categorías Diversas que Resaltan el Talento

Las categorías de estos premios abarcan múltiples áreas de impacto: desde la libertad de prensa internacional hasta el aporte artístico contemporáneo, pasando por contribuciones a la paz y el pensamiento crítico tanto a nivel nacional como internacional. También se contempla un reconocimiento especial a la divulgación científica y dos premios específicos enfocados en el periodismo argentino.

Una Edición Especial para Conmemorar el Evento

En el marco de esta celebración, la editorial PERFIL lanzará una edición especial de más de 200 páginas en un formato exclusivo. Este número recopila momentos destacados del diario PERFIL, que cuenta con publicaciones impresas todos los sábados y domingos, ofreciendo así una perspectiva única sobre la actualidad nacional e internacional.