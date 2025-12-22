Salir de la Convención Europea de Derechos Humanos sería un error, advierte jefa de Igualdades

La nueva presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del Reino Unido advierte sobre el peligro de desacatar convenios que protegen los derechos de los migrantes, en medio de un clima de tensión política.

Mary-Ann Stephenson, quien asumió el liderazgo de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos en diciembre, destacó la importancia del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En medio de un debate candente sobre la migración, advierte sobre la demonización de quienes buscan un nuevo hogar en el Reino Unido.

La Importancia del Convenio Europeo de Derechos Humanos

Stephenson subraya que este marco legal otorga derechos fundamentales que la mayoría de la población considera imprescindibles. Sin embargo, expresa su preocupación por el tono despectivo que a menudo rodea la conversación sobre estos temas.

Demonización y Sus Consecuencias

La presidenta advierte que alimentar la noción de que la migración representa un gran riesgo puede hacer que la vida sea aún más complicada, no solo para los migrantes, sino también para los ciudadanos de minorías étnicas en el Reino Unido. Este tipo de retórica puede tener un impacto severo en sus vidas diarias.

El Uso Erróneo del Discurso de Derechos Humanos

Stephenson también menciona el riesgo de que ciertos debates se basen en casos judiciales donde los argumentos de derechos humanos no prosperaron, reafirmando así una imagen distorsionada del Convenio. Cita ejemplos de cobertura engañosa, como el polémico caso de los ‘nuggets de pollo’.

El Debate Político Actual

El debate sobre la pertenencia del Reino Unido al ECHR se intensifica, especialmente en lo que respecta a los intentos del gobierno de deportar a individuos. Partidos como los Conservadores y Reform UK han propuesto retirarse del tratado internacional, argumentando que limita sus esfuerzos.

Cambios en la Legislación de Derechos Humanos

El gobierno laborista, por su parte, está revisando las leyes de derechos humanos para facilitar los procesos de deportación, proponiendo cambios en artículos críticos como el 3 (prohibición de tortura o trato inhumano) y el 8 (derecho a la vida familiar).

Por Qué Mantenerse en el Convenio

Stephenson enfatiza que abandonar el Convenio debilitaría los derechos de todos los ciudadanos. Cita casos emblemáticos, como el de John Worboys, donde se sostuvo que la policía puede ser responsabilizada por fallos serios en las investigaciones, y otro sobre la separació de una pareja anciana ante la necesidad de atención residencial.

Mirando Hacia el Futuro

En un contexto donde el organismo que supervisa el ECHR ha comenzado a considerar reformas para abordar temas migratorios, la intervención de Stephenson resuena como un llamado a la calma y reflexión en un momento en que los derechos de muchos están en juego.