Asesinato en restaurante de Zona Rosa: Detalles sobre la víctima revelados

Asesinato en la Zona Rosa: Tiroteo en un Restaurante Deja un Muerto y un Herido

Un violento tiroteo en la Zona Rosa de la Ciudad de México sacudió la noche del domingo. La agresión dejó un saldo fatal: un hombre muerto y otro gravemente herido en un reconocido restaurante.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que el incidente ocurrió en el restaurante Luaú, situado en la calle Niza, en la colonia Juárez, durante la noche del 21 de diciembre. El ataque fue dirigido a tres personas que se encontraban en el establecimiento y, según reportes, los atacantes huyeron en una motocicleta tras desatar el caos.

Detalles del Incidente

En el momento del ataque, una mujer y dos hombres estaban consumiendo alimentos en el lugar. La denuncia fue hecha a las autoridades, quienes inmediatamente activaron los protocolos de investigación y realizaron un operativo en busca de los responsables, apoyándose en las cámaras de seguridad de la zona.

Identificación de la Víctima

A las pocas horas, el periodista Carlos Jiménez reveló en redes sociales que la víctima fatal fue identificada inicialmente como Óscar Ruiz, un supuesto socio hotelero de Mazatlán. Sin embargo, la situación se complicó cuando nuevos informes sugirieron que el hombre asesinado podría ser Óscar Noé Medina González, alias “El Panu”, un conocido narcotraficante vinculado al Cártel de Sinaloa.

El Panu: Un Nombre Temido

Medina González es señalado como uno de los operadores clave de Los Chapitos y está en la lista de más buscados por el gobierno estadounidense, que ofrece una recompensa de cuatro millones de dólares por información que conduzca a su captura. Este criminal ha estado involucrado en actividades delictivas de alto perfil, incluyendo el tráfico de fentanilo y diversos actos violentos en México.

Trayectoria Criminal

Con un historial criminal que se remonta a su infancia como sicario del Cártel de Sinaloa, “El Panu” ha escalado rápidamente en la jerarquía delictiva, posicionándose cerca de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su papel incluye la supervisión de la seguridad de los líderes del cártel y la coordinación de operaciones de tráfico.

Actividades Recientes

Antes de su muerte, se había informado que el hombre había llegado a la Ciudad de México apenas dos días antes del ataque. Jiménez comprobó que el fallecido recibió múltiples disparos, lo que indica la intencionalidad del ataque. Las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan detenidos relacionados con el caso, pero hasta la madrugada del lunes, no se habían registrado arrestos.

Contexto de Violencia