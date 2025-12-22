El Impacto Negativo de Chiqui Tapia en el Fútbol Argentino

El presidente Javier Milei lanzó duras críticas hacia Claudio "Chiqui" Tapia, afirmando que su gestión está comprometiendo el futuro del fútbol argentino. Además, abordó la investigación judicial que envuelve al dirigente y aseguró que será Justicia la encargada de determinar las posibles irregularidades.

En una charla con Luis Majul en La Nación +, el mandatario destacó que no vetará el Presupuesto 2026 si se aprueba tal como fue presentado, incluyendo disposiciones para gastos en discapacidad y educación universitaria. Aseguró: «Voy a ajustar las partidas para mantener el déficit cero, sin incrementar impuestos».

Conflicto con el PRO y la Auditoría General de la Nación

Milei intentó mitigar la tensión generada con el PRO respecto a la designación de los nuevos auditores de la Nación. Aclaró que no considera la falta de un representante de ese partido como una traición a Mauricio Macri.

Simplificación Política

Refiriéndose a la reciente cirugía a la que fue sometida Cristina Kirchner, Milei expresó su deseo de pronta recuperación, aunque enfatizó que no cederá ante el kirchnerismo en busca de votos para designaciones judiciales. «No estoy dispuesto a hacer concesiones», puntualizó.

Investigaciones Judiciales y Fútbol

En cuanto a las indagaciones sobre Tapia y otros funcionarios, el presidente enfatizó: «Quien comete un delito debe enfrentarse a las consecuencias». Reiteró que la Justicia tiene la responsabilidad de investigar sin interferencias del gobierno.

Fidelidad al Deporte

Milei no escatimó en críticas hacia Tapia, describiéndolo como un destructor de la dinámica del fútbol argentino, mientras elogiaba a Juan Sebastián Verón como un líder ejemplar.

Elogios y Estrategias

También se refirió al director técnico de la Selección, Lionel Scaloni, a quien calificó como «un fuera de serie» y resaltó la importancia de aprender de grandes figuras del deporte. En cuanto a su nueva designación en el ARCA, defendió a Andrés Vázquez como el mejor en su área, pese a las controversias en torno a su figura.

Perspectivas Económicas

Milei aseguró que los niveles de inflación comenzarán a descender a mediados del próximo año, previniendo un inicio con 0 en junio y agosto. También destacó la mejora en el riesgo país, lo que augura un incremento en el crédito y una compra récord de reservas para 2026.