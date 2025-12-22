Alerta de Tormentas: Pronóstico del Tiempo para el AMBA y el Resto del País

Alertas Meteorológicas: Tormentas y Vientos Fuertes Sacudirán Partes de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alertas amarillas y naranjas para este lunes, anunciando condiciones climáticas adversas en varias provincias del país. Aunque el Área Metropolitana de Buenos Aires no será afectada directamente, las expectativas no son del todo alentadoras para el clima en la región.

El nivel más crítico de alerta se extiende sobre provincias como Formosa, Chaco, Corrientes, y partes de Santa Fe y Córdoba. Estas áreas se preparan para ráfagas que superarán los 90 km/h y fuertes precipitaciones que podrían alcanzar entre 80 y 150 mm.

Fenómenos Meteorológicos Potencialmente Peligrosos

En estas regiones, el SMN advierte sobre el riesgo de «fenómenos meteorológicos peligrosos» que pueden impactar la vida cotidiana, la infraestructura y el medioambiente.

Alertas Amarillas en Múltiples Provincias

Además, se emitieron alertas amarillas por tormentas en Misiones, Entre Ríos, y varias regiones de Buenos Aires, así como en provincias del oeste como Mendoza y San Luis. En estas áreas, se anticipan tormentas de intensidad variable, con posibilidad de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 km/h.

Precipitaciones Considerables

Las precipitaciones acumuladas pueden oscilar entre 30 y 70 mm, aunque se advierte que estas cifras podrían sobrepasarse localmente en ciertos momentos.

Alerta por Vientos Fuertes en el Sur

En el sur de Chubut y el centro-noroeste de Santa Cruz, se avisó sobre vientos intensos que podrían alcanzar los 90 km/h, lo que también constituye un riesgo significativo para la población.

Pronóstico para el Área Metropolitana

Después de un fin de semana marcado por lluvias, se pronostican tormentas aisladas en la madrugada del lunes en el AMBA. La temperatura oscilará entre los 22 grados al amanecer y los 29 grados por la tarde, descendiendo a 23 grados en la noche.

Clima en los Próximos Días

El martes, se anticipan nuevas tormentas por la mañana y un cielo nublado por la tarde, con temperaturas que volverán a ascender hasta los 32 grados.

Las festividades de Nochebuena y Navidad podrían ver un clima favorable, ya que el pronóstico sugiere un ambiente nublado y temperaturas de hasta 33 grados en las horas de la tarde/noche.