Un ataque con explosivos en la capital rusa acaba de quitarle la vida a un alto mando militar, generando conmoción y especulaciones sobre las posibles implicaciones políticas del suceso.

Este lunes por la mañana, el general lieutenant Fanil Sarvarov, quien se desempeñaba como director de formación operativa del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, murió al estallar una bomba colocada bajo su vehículo en el sur de Moscú, según informaron fuentes de investigación.

Detalles del ataque en Yaseneva Street

El incidente ocurrió alrededor de las 7 a.m. en un estacionamiento ubicado en la calle Yaseneva, donde el automóvil del general explotó mientras él se encontraba dentro. Svetlana Petrenko, portavoz del Comité de Investigaciones de Rusia, detalló que se están siguiendo diversas hipótesis sobre el ataque, incluyendo la posibilidad de que haya sido llevado a cabo por servicios de inteligencia de Ucrania.

Reacciones y contexto

Este no es el primer atentado que involucra a altos funcionarios rusos. En diciembre de 2024, se registró un ataque similar que resultó en la muerte del general Igor Kirillov, jefe de las fuerzas de protección nuclear, biológica y química de Rusia. Kirillov falleció tras un explosivo oculto en un scooter eléctrico cerca de su residencia, un día después de que Ucrania presentara cargos criminales en su contra.

Implicaciones del atentado

A medida que avanza la investigación, el contexto de las tensiones entre Rusia y Ucrania se vuelve cada vez más relevante. La posibilidad de que este ataque haya sido orquestado por inteligencia ucraniana añade un nuevo capítulo a un conflicto que ha dejado miles de víctimas y una creciente inestabilidad en la región.

Se espera que surjan más detalles sobre este significante evento en las próximas horas.