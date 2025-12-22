Fumigación Municipal en Barrios y Espacios Públicos de Rawson: Avances y Beneficios

La Municipalidad de Rawson intensifica su plan de fumigación para prevenir insectos y garrapatas, un esfuerzo que refleja su compromiso con la salud pública y la protección ambiental en toda la ciudad.

Las acciones de fumigación, llevadas a cabo por equipos municipales, están coordinadas por la Secretaría de Ambiente y la Dirección General de Veterinaria y Saneamiento. Esta estrategia busca garantizar una atención integral en cada sector de Rawson.

Horarios Flexibles para un Servicio Eficaz

Los operativos se realizan en horarios adaptados a las condiciones climáticas para asegurar la máxima efectividad y seguridad. Se aconseja a los residentes evitar salir con niños y mascotas durante los trabajos, ya que los productos aplicados, como la cipermetrina, son altamente efectivos.

Colaboración Comunitaria y Cuidado Animal

Nadia Celi, directora general de Veterinaria, enfatizó la importancia de desparasitar a las mascotas usando pipetas, pastillas u otros tratamientos específicos. Esta medida complementa las fumigaciones y garantiza la salud de los animales.

Asimismo, se ha habilitado un canal de comunicación mediante WhatsApp (2805089775) para que los vecinos puedan solicitar fumigaciones puntuales. Esto fortalece la respuesta municipal y mejora la cobertura de los operativos.

La Municipalidad de Rawson, bajo la gestión del intendente Damián Biss, prioriza la salud ambiental y el bienestar ciudadano, poniendo énfasis en la prevención como un pilar clave para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.