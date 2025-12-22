lunes, diciembre 22, 2025
InicioNoticias destacadasFumigación Municipal en Barrios y Espacios Públicos de Rawson: Avances y Beneficios
Noticias destacadas

Fumigación Municipal en Barrios y Espacios Públicos de Rawson: Avances y Beneficios

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
3

Rawson Refuerza la Salud Pública con Fumigaciones en Barrios y Playa Unión

La Municipalidad de Rawson intensifica su plan de fumigación para prevenir insectos y garrapatas, un esfuerzo que refleja su compromiso con la salud pública y la protección ambiental en toda la ciudad.

Las acciones de fumigación, llevadas a cabo por equipos municipales, están coordinadas por la Secretaría de Ambiente y la Dirección General de Veterinaria y Saneamiento. Esta estrategia busca garantizar una atención integral en cada sector de Rawson.

Horarios Flexibles para un Servicio Eficaz

Los operativos se realizan en horarios adaptados a las condiciones climáticas para asegurar la máxima efectividad y seguridad. Se aconseja a los residentes evitar salir con niños y mascotas durante los trabajos, ya que los productos aplicados, como la cipermetrina, son altamente efectivos.

Colaboración Comunitaria y Cuidado Animal

Nadia Celi, directora general de Veterinaria, enfatizó la importancia de desparasitar a las mascotas usando pipetas, pastillas u otros tratamientos específicos. Esta medida complementa las fumigaciones y garantiza la salud de los animales.

Asimismo, se ha habilitado un canal de comunicación mediante WhatsApp (2805089775) para que los vecinos puedan solicitar fumigaciones puntuales. Esto fortalece la respuesta municipal y mejora la cobertura de los operativos.

La Municipalidad de Rawson, bajo la gestión del intendente Damián Biss, prioriza la salud ambiental y el bienestar ciudadano, poniendo énfasis en la prevención como un pilar clave para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.

Artículo anterior
Optimizaré el presupuesto para lograr déficit cero
Artículo siguiente
Asesinan a general ruso en Moscú mediante un coche bomba, informan investigadores
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments