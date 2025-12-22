Optimizaré el presupuesto para lograr déficit cero

Javier Milei Asegura que No Votará en Contra del Presupuesto 2026 pero Busca Ajustar Gastos

El presidente argentino, Javier Milei, sorprendió este domingo al confirmar que no vetará el Presupuesto 2026, aprobado en Diputados, y se comprometió a equilibrar las partidas para alcanzar un déficit cero.

Durante una entrevista, Milei hizo hincapié en que ha logrado la aprobación del presupuesto, aunque la oposición impidió la derogación de leyes esenciales, como el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. «Voy a acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero», enfatizó.

Análisis del Presupuesto Aprobado

El presidente de La Libertad Avanza detalló que la aprobación del Presupuesto 2026 se logró con 132 votos a favor y 97 en contra, principalmente de la oposición peronista y de la izquierda. La sesión, que comenzó el jueves por la tarde, se extendió hasta altas horas del viernes, con un esfuerzo notable para garantizar el quórum necesario.

Estrategias para Alcanzar el Déficit Cero

Milei destacó que, a pesar del desafío de equilibrar el presupuesto, su enfoque sigue siendo firme: «Buscaremos todas las maneras de lograr el déficit cero sin aumentar impuestos». Esta postura, reiterada durante la conversación, subraya su compromiso con políticas fiscales rigurosas.

Controversias en la Votación

A pesar de la victoria inicial del oficialismo, la votación artículo por artículo resultó en un revés. La oposición reunió los votos necesarios para rechazar un capítulo clave que incluía recortes y cambios significativos en varias políticas sociales. De esta manera, se mantuvieron intactas las leyes que protegen estos beneficios, lo que marca un hito en la dinámica política actual.

Implicancias del Rechazo

El capítulo 11, objetado por la oposición, contenía propuestas polémicas, como la eliminación de la actualización de la Asignación Universal por Hijo y modificaciones en los beneficios de tarifa para Zonas Frías. Esta resistencia, liderada por bloques opositores, resalta la complejidad y vulnerabilidad del actual marco de propuestas del gobierno.

Así, mientras Milei avanza hacia un objetivo de déficit cero, el equilibrio entre sus políticas y las demandas sociales sigue siendo el eje de un debate crucial en el panorama político argentino.