Víctimas de Epstein claman por transparencia: ‘Queremos que salgan a la luz las pruebas’

Tras la anticipación por la difusión de documentos sobre el caso Epstein, los resultados han dejado a muchos confundidos y decepcionados, sobre todo por la abundante información censurada.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos debía presentar miles de archivos antes del fin de semana, pero solo algunos vieron la luz, y la mayoría presentan grandes porciones censuradas.

Legisladores Critican la Falta de Transparencia

Los legisladores que promovieron la publicación de estos documentos manifestaron su descontento con el enfoque del DOJ, tildando sus acciones de engañosas. Expertos legales alertan que la censura exacerbará las teorías conspirativas en torno al caso.

Voces de las Víctimas

Liz Stein, una de las sobrevivientes de Epstein, expresó su frustración en el programa Today de Radio 4, afirmando que el DOJ está incumpliendo la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein al no publicar toda la información relevante.

Marina Lacerda, también víctima, compartió su preocupación sobre la posible divulgación de información incompleta, alegando que esto ha generado un clima de desconfianza entre las sobrevivientes.

Detalles del Material Publicado

A pesar de las censuras, algunos documentos incluidos en esta publicación revelaron información impactante, como una imagen de Ghislaine Maxwell frente a Downing Street y un documento que sugiere que Epstein presentó a una menor al expresidente Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago.

Reacciones a la Censura

La abundancia de datos censurados ha despertado la atención de muchos, incluyendo al abogado penalista John Day, quien advierte que esto solo alimenta la desconfianza en la integridad del Departamento de Justicia. “Una carga significativa de censura genera más dudas en torno a su conducta”, comentó.

Compromiso con la Privacidad de las Víctimas

Las autoridades han defendido su decisión de censurar información, argumentando que está orientada a proteger la identidad de las víctimas y su bienestar emocional. Sin embargo, esta justificación ha dejado a muchas sobrevivientes cuestionando la sinceridad del proceso.

Los Desaparecidos y el Debate Político

Entre la controversia, se ha reportado que al menos 15 documentos publicados ya no están disponibles en el sitio del Departamento de Justicia, avivando aún más la incertidumbre sobre el manejo de la información.

Los legisladores, como el congresista Ro Khanna, han pedido mayores explicaciones y analizan acciones legales contra el Departamento de Justicia por lo que consideran una falta de cumplimiento con la normativa vigente.

Un Futuro Incierto

Los próximos pasos del DOJ son cruciales, ya que se han comprometido a revisar y publicar más documentos, pero con la promesa de que se actuará conforme a la ley. La incertidumbre persiste entre sobrevivientes y críticos, quienes aguardan claridad en un caso que sigue desafiando a la justicia estadounidense.