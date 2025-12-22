Playa Unión: Nuevos Equipos para los Guardavidas en la Temporada de Verano

La temporada de verano en Playa Unión promete ser más segura gracias a la reciente entrega de equipamiento a los guardavidas. Este compromiso con la seguridad busca ofrecer mejores condiciones tanto a turistas como a trabajadores.

El Cuerpo Estable Municipal de Guardavidas de Playa Unión ha recibido un moderno equipamiento destinado a optimizar su labor durante la temporada estival. La entrega, realizada por la Municipalidad de Rawson, incluyó materiales de seguridad y dispositivos de comunicación que son esenciales para la protección en la costa de la villa balnearia.

La entrega también contó con la colaboración de comercios locales, quienes aportaron equipos de comunicación a cambio de publicidad en las casetas, fortaleciendo así esta colaboración público-privada. Este acuerdo se traduce en un aumento significativo en las capacidades de prevención y asistencia en la costa.

Además, como parte de un convenio con Chubut Deportes, se ha entregado una tabla de rescate, uno de los elementos más importantes para garantizar la seguridad en el agua. En las próximas semanas, se espera que se sumen más equipos de comunicación, binoculares y materiales de enfermería, lo que ampliará las capacidades operativas del personal municipal.

Por su parte, la Agencia de Desarrollo Económico de Rawson (ADER) ha contribuido con adoquines para la construcción de una vereda en la zona donde se ubica la embarcación del Cuerpo de Guardavidas, mejorando significativamente la accesibilidad al área y las condiciones de trabajo del personal.

Proyectos de Infraestructura y Mejora en Accesibilidad

A pesar de enfrentar adversidades climáticas en la última semana, el Cuerpo Estable de Guardavidas ha continuado con sus labores de mantenimiento. Entre las actividades destacadas se encuentra la pintura de las pasarelas accesibles para personas con discapacidad, que permiten el uso de sillas anfibias o de ruedas, garantizando la inclusión de todos los visitantes.

Asimismo, se ha instalado piso flotante en diversas casetas, elevando así la comodidad y seguridad tanto para guardavidas como para los visitantes de Playa Unión.

Luis Torres, jefe del Cuerpo Estable Municipal de Guardavidas, agradeció la colaboración de la Municipalidad de Rawson, Chubut Deportes y los comercios locales. «Estos elementos son imprescindibles en nuestra labor diaria y refuerzan nuestro compromiso de garantizar la seguridad de quienes disfrutan de Playa Unión», afirmó.

Con estas mejoras y la nueva entrega de equipamiento, el Cuerpo Estable de Guardavidas de Playa Unión está mejor preparado para ofrecer un servicio más eficiente y seguro durante la temporada de verano. El objetivo es continuar elevando el estándar de seguridad y bienestar en las playas del balneario capitalino.