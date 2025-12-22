Una Gran Mesa Navideña: 5,000 Personas Celebran Frente al Congreso

El 24 de diciembre, desde las 17:00, la Plaza de los Dos Congresos se convertirá en un cálido refugio donde todos están invitados a compartir una Nochebuena llena de amor y solidaridad.

Por noveno año consecutivo, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) llevará a cabo una cena navideña destinada a personas en situación de calle y familias sin hogar, con la expectativa de reunir a unas 5,000 personas. Entre el bullicio de voluntarios, destacan figuras del bloque social como Juan Grabois y Natalia Zaracho, quienes coordinarán esta significativa acción solidaria.

Ninguna Familia Sin Navidad: Un Llamado a la Comunidad

Con la premisa “Ninguna familia sin Navidad”, este evento no se limita a servir comida, sino que busca restituir el sentido de comunidad y encuentro en una fecha tan especial. En tiempos difíciles, cuando muchas familias enfrentan la Nochebuena sin un techo, esta iniciativa se presenta como un alivio tanto material como emocional.

Un Paño Caliente en Tiempos de Crisis

El incremento de asistencia es un reflejo de la realidad social: el año anterior, alrededor de 4,000 personas se unieron a la celebración, y este año se espera superar esa cifra. “Las condiciones en la calle son más complejas”, afirman los organizadores, reflejando un panorama marcado por el aumento de la pobreza.

La Logística de la Solidaridad

Para llevar adelante este evento, más de mil voluntarios han recibido capacitación. La coordinación implica una extensa red comunitaria que incluye movimientos sociales, cooperativas y organizaciones barriales. La respuesta es un esfuerzo conjunto que contrarresta el individualismo imperante.

Servicios y Actividades para Todos

La jornada comenzará en la tarde con servicios que muchas veces se lamentan ausentes en la calle: duchas móviles, peluquería y atención médica, asegurando que todos puedan recibir esta noche especial con dignidad. Para los más pequeños, se habilitará un área recreativa, con inflables y actividades divertidas.

Un Acontecimiento Musical y Cultural

El momento más conmovedor de la noche será la llegada de Papá Noel, con la entrega de juguetes nuevos para garantizar que ningún niño quede sin regalo. La cena, que incluye un menú completo preparado por más de 50 cocineras comunitarias, fusionará sabores con un ambiente festivo, acompañado por música en vivo y expresiones culturales.

Un Gesto Político y Comunitario

Este encuentro no solo es un gesto de bondad, sino también una declaración que visibiliza las realidades de aquellos que viven en la marginalidad. El MTE invita a contribuir mediante donaciones de alimentos, juguetes y productos de higiene, reafirmando que, en un contexto de adversidad, la Navidad frente al Congreso se enciende como un símbolo de comunidad y esperanza.