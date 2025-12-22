Atacan celebración de Hanukkah en Sídney con bombas caseras que no detonaron

Un ataque aterrador en la celebración de Hanukkah en Bondi Beach dejó 15 víctimas fatales, y los detalles emergen a medida que se desarrollan las investigaciones.

Los Hechos del Atentado

Según la policía australiana, los dos hombres involucrados lanzaron dispositivos explosivos improvisados, incluidos «bombas de tenis», a la multitud. Afortunadamente, estos artefactos no detonaron.

Identificación de los Sospechosos

Naveed Akram, de 24 años, que apareció en un video desde un hospital, escuchó la lectura de cargos en su contra después de haber despertado de un coma. Se le imputan 59 cargos, incluyendo 15 de asesinato. En el ataque, su padre, Sajid Akram, de 50 años, fue abatido por la policía.

Preparativos Previos al Atentado

Los Akram habían planificado el ataque durante meses e incluso recibieron entrenamiento de armas en una zona rural de Nueva Gales del Sur. Las fuerzas policiales encontraron también en su vehículo banderas del grupo terrorista Estado Islámico, junto con al menos dos dispositivos explosivos.

Reacciones y Cambios Legislativos

Este trágico evento se considera el tiroteo masivo más grave en Australia desde 1996. A pesar de contar con estrictas leyes de control de armas, el Gobierno de Nueva Gales del Sur ha propuesto nuevas regulaciones para endurecer aún más las normativas sobre la posesión de armas.

Nuevas Restricciones a las Armas

Las propuestas incluyen condiciones más estrictas para obtener una licencia de armas, como la ciudadanía australiana, y un límite en la cantidad de armas que un individuo puede poseer a cuatro, excepto en situaciones especiales como la agricultura.

Declaraciones del Primer Ministro

El Primer Ministro de Nueva Gales del Sur, Chris Minns, defendió las nuevas leyes, que también proponen prohibir los símbolos terroristas y dotar a la policía de mayores poderes en asambleas públicas. Aseguró que, aunque algunas medidas encontrarán resistencia, son esenciales para la seguridad de la población.