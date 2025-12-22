Revolución agrícola: Contratistas especializados en 6,000 hectáreas marcan el futuro del campo

La agricultura se encuentra en una encrucijada tecnológica donde las máquinas inteligentes están redefiniendo cómo se cultiva y cosecha en Argentina.

El avance hacia la **agricultura automatizada** es imparable. Equipos sin conductores que se adaptan a condiciones cambiantes, tractores y cosechadoras híbridas, así como drones capaces de aplicar fitosanitarios de manera precisa, están revolucionando el sector. Con un enfoque en aumentar la productividad y mejorar la seguridad laboral, esta nueva era agrícola promete un cambio radical en las prácticas tradicionales.

Un legado familiar en el agro

En medio de esta transformación, se destaca **Nicolás Marinelli**, un joven empresario de 32 años que dirige un campo familiar cerca de **Venado Tuerto**. Su vínculo con la agricultura se remonta a 60 años atrás, cuando su abuelo José adquirió una trilladora tras su experiencia en la fábrica de cosechadoras Giubergia, sentando las bases para un legado que continúa creciendo.

Innovación y agricultura de precisión

Bajo la guía de su padre, **Sergio Marinelli**, quien fue pionero en la **agricultura de precisión**, la empresa ha evolucionado, incorporando tecnologías que optimizan las operaciones. Desde el desarrollo de un sistema de tolvas para cosechadoras hasta la implementación de una fotografía aérea para la toma de decisiones, la familia ha abrazado la innovación como un motor clave para su éxito.

Tecnología al servicio de la agricultura

El futuro se asienta en la automatización

Marinelli y su equipo han apostado por la tecnología, ofreciendo servicios de labranza, siembra y cosecha que abarcan más de **6000 hectáreas anualmente**. “La tecnología actual permite mejorar la eficiencia operativa y reducir riesgos para los operarios”, explica Nicolás.

Cambio generacional y digitalización

La incorporación de prácticas digitales en el agro es impulsada por una nueva generación que busca mejorar los procesos y eliminar ineficiencias. Nicolás destaca que, aunque la tecnología está disponible, su implementación requiere un profundo entendimiento y capacitación específica.

Innovaciones en maquinaria agrícola

Inteligencia artificial y drones: Un cambio en la operativa

La **inteligencia artificial** está desempeñando un papel crucial. Las pulverizadoras pueden ahora operar de manera autónoma, ajustando sus funciones según el entorno. Los drones, cada vez más sofisticados, permiten la identificación de problemas en los cultivos y optimizaciones en las aplicaciones de insumos.

Con la evolución de la **batería**, los drones pueden operar con cargas de hasta 300 kg y ofrecer vuelos más prolongados. Esto abre un abanico de posibilidades no solo para el control de plagas, sino también para la aplicación de fertilizantes y otras nuevas tecnologías.

Marinelli y su visión de un futuro automatizado

Visión hacia un futuro sostenible

La revolución agrícola también incluye el desarrollo de maquinaria híbrida y totalmente eléctrica, ofreciendo soluciones más limpias y eficientes. Nicolás anticipa un futuro donde la figura del operador se transforma, con los trabajadores desempeñando roles más estratégicos y menos mecánicos en el campo.

Así, el horizonte agrícola argentino se pinta de innovación, donde cada avance tecnológico no solo mejora la producción, sino que también redefine el trabajo en el campo, preparándose para un mañana cada vez más automatizado y eficiente.