Hayden Davis, detrás de $LIBRA, reveló un acuerdo secreto con Javier Milei

Hayden Davis, un empresario especializado en criptomonedas, realizó un viaje inesperado a Argentina a finales de enero tras recibir un llamado de urgencia del presidente Javier Milei. El encuentro, que tuvo lugar en la Casa Rosada, marcó un momento crucial antes del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, generando inquietudes sobre su impacto y las transacciones realizadas.

La llegada de Davis

El 30 de enero, Hayden Davis aterrizó en Buenos Aires, vestido formalmente a pesar de las altas temperaturas. Acompañado por dos lobistas que lo conectaron con el entorno presidencial, Davis ingresó a la Casa Rosada poco después de su llegada.

Una reunión breve pero significativa

El encuentro en el despacho presidencial duró aproximadamente 20 minutos. En esta reunión, se firmó un acuerdo confidencial que designó a Davis como asesor en «tecnologías descentralizadas y blockchain». Este documento, redactado en español, presenta ironías, ya que el empresario apenas domina el idioma.

Un contexto agitado

Durante su estancia en Argentina, las transacciones de criptomonedas aumentaron notablemente, lo que llamó la atención de la Justicia argentina. Las autoridades sospechan que estas operaciones pueden estar vinculadas a intereses locales en el lanzamiento de $LIBRA.

Los antecedentes de Davis en Argentina

Este no es el primer viaje de Davis al país. En julio de 2024, ya había tenido acceso a los altos mandos del gobierno argentino gracias a sus lazos con los lobistas Novelli y Terrones Godoy. En esa ocasión, Davis participó de un evento tecnológico donde tuvo contacto directo con Milei.

Iniciativas de inversión

Davis busca invertir en Argentina, especialmente en proyectos que incluyan la tokenización y contratos inteligentes en el sector público. Su intención de establecer un banco de criptomonedas refleja su interés en facilitar la inversión extranjera en el país.

El impacto del lanzamiento de $LIBRA

El 14 de febrero, se lanzó $LIBRA en Dallas, y en cuestión de minutos, el precio se disparó antes de colapsar. Tras las controversias, el presidente Milei se vio obligado a borrar un tuit promocionando la criptomoneda, alegando falta de información sobre el proyecto.

Investigaciones en curso

La fiscalía argentina investiga una serie de transacciones que podrían estar relacionadas con pagos a funcionarios públicos, en medio de múltiples sospechas de irregularidades en torno a la operación de $LIBRA. Las conexiones de Davis con intermediarios locales están bajo la lupa.

La controversia de las memecoins

Conocido por su experiencia en memecoins, criptomonedas extremadamente volátiles, Davis ha estado involucrado en varios lanzamientos cuestionables. Las señales de posibles maniobras extractivas han llevado a la justicia a examinar su vínculo con el entorno gubernamental y el escándalo que rodea a $LIBRA.

El silencio de los implicados

A medida que las investigaciones avanzan, tanto el entorno de Milei como los asociados de Davis han mantenido un trayecto de silencio. Las preguntas sobre la transparencia de las operaciones de $LIBRA y las relaciones entre sus protagonistas continúan sin respuesta.