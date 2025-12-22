Descubre huesos humanos al cortar el pasto en su patio

Macabro Hallazgo en La Plata: Huesos Humanos Descubiertos Durante el Corte de Césped

Un inquietante descubrimiento ha sacudido La Plata, donde un hombre que realizaba tareas de jardinería encontró huesos humanos en el jardín de la casa que alquila. Este hallazgo ha desatado una serie de investigaciones que apuntan a esclarecer la historia detrás de estos restos.

El sorprendente suceso ocurrió el pasado sábado por la tarde en una vivienda situada en la calle 150, entre 57 y 58, en la localidad de Los Hornos. El inquilino, al cortar el pasto, se encontró con un cráneo y otros huesos sobresalientes de la tierra, lo que llevó a un rápido aviso tanto a los propietarios como a las autoridades policiales.

Investigación en Marcha

El personal policial llegó al lugar y, tras confirmar la presencia de los restos óseos, se encargó de preservar la escena para que la Policía Científica realice las pericias necesarias. La situación ha generado una ola de especulaciones sobre la procedencia de los huesos.

Posibles Conexiones con Estudiantes de Medicina

Los investigadores manejan la hipótesis de que la propiedad podría haber albergado en el pasado a estudiantes de Medicina, lo que explicaría la presencia de huesos como material educativo. Además, se encontraron apuntes y otros objetos relacionados con esta disciplina.

Detalles del Hallazgo

El inquilino que descubrió los restos ha declarado que reside en la casa desde hace un año. Este dato ha sido clave para la investigación, que ahora está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°2, liderada por Betina Lacki. La causa ha sido caratulada formalmente como “Hallazgo de restos óseos”.

Un Suceso Similar en el Pasado

Este no es el primer hallazgo de este tipo en La Plata. Hace poco más de tres años, otro grupo de estudiantes universitarios se encontró con cráneos y otros restos óseos mientras realizaban tareas de jardinería en una pensión. Este evento también dio origen a una investigación similar, planteando las mismas teorías sobre la conexión con estudiantes de Medicina.

Los recientes descubrimientos han dejado a la comunidad platense atónita, y la resolución de este caso se vuelve cada vez más crucial para esclarecer los misterios que rodean a estos inquietantes hallazgos. La historia continúa desarrollándose y mantiene a todos expectantes sobre el desenlace de la investigación.