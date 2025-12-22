El Departamento de Justicia borra 13 fotos del caso Epstein de su sitio web

La reciente retirada de documentos relacionados con Jeffrey Epstein ha generado un torbellino de preguntas y críticas. El caso vuelve a cobrar relevancia, ahora centrado en una fotografía de Donald Trump.

Retiro inesperado de archivos del DOJ

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha eliminado del público varios documentos del caso de Jeffrey Epstein, incluidos archivos que contenían imágenes de figuras notorias, como el expresidente Donald Trump. Esta decisión fue comunicada por Todd Blanche, subsecretario de Justicia, quien aseguró que se tomó en respuesta a preocupaciones planteadas por las víctimas.

Reacciones a la eliminación de imágenes

A pesar de las críticas que sugieren un vínculo entre la eliminación y la presencia de Trump en la foto, Blanche descartó tales afirmaciones, enfatizando que la decisión se debió a que las imágenes incluían a mujeres sin censura. Al menos trece documentos fueron retirados sin explicación inmediata, lo que condujo a cuestionamientos por parte de miembros del comité demócrata de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Declaraciones del DOJ y restauración de archivos

El DOJ aclaró en una publicación en X que la fotografía había sido marcada por un juez por razones de protección a las víctimas y que sería objeto de una revisión minuciosa, antes de ser restaurada sin alteraciones el domingo. El resto de los archivos siguen desaparecidos.

El contexto de las críticas

La decisión de retirar los archivos coincide con un creciente escepticismo hacia el gobierno estadounidense y su manejo del caso Epstein. Varios políticos han enfatizado la necesidad de transparencia y cumplimiento de la ley, especialmente tras la reciente aprobación de legislaciones que obligan a la divulgación de estos documentos.

Frustraciones en el Congreso

El congresista Thomas Massie, quien lideró la iniciativa para la publicación de la información, expresó su descontento por la falta de transparencia y reveló que se podría presentar una acusación por desacato contra la fiscal general. Su abordagem sugiere que el compromiso del DOJ con la justicia para las víctimas es insuficiente.

Implicaciones y seguridad de las víctimas

La imagen eliminada mostraba un espacio en la mansión de Epstein, lo que levanta serias preguntas sobre el tratamiento que se les está dando a las víctimas y la información sensible. El DOJ ha afirmado que, si bien se censuró material delicado para proteger las identidades, los documentos presentados al público han dejado mucho que desear en términos de nuevas revelaciones sobre los crímenes de Epstein.

Reacciones y futuro del caso

La continua sospecha sobre la integridad del proceso institucional resuena en un clima de creciente desconfianza hacia las autoridades. Mientras el DOJ promete cumplir con las exigencias de divulgación, los demócratas siguen presionando para que se abran todos los archivos pertinentes a la investigación de Epstein.