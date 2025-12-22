Matías Lammens Regresa a San Lorenzo: ¿Un Nuevo Capítulo?

En el marco de la Asamblea Extraordinaria, se abren las puertas a un posible regreso del ex presidente Matías Lammens, en un momento crucial para el futuro del Ciclón.

Con la reciente confirmación de la vacante en la dirección del Club Atlético San Lorenzo, este lunes se llevará a cabo una Asamblea Extraordinaria destinada a elegir un nuevo gobierno de transición y fijar la fecha de las próximas elecciones. Mientras tanto, Marcelo Moretti busca en los tribunales anular las decisiones de la Comisión Directiva que llevaron a la disolución de su mandato.

Expectativas en Boedo: las listas de candidatos

En Boedo, el ambiente se calienta a medida que se preparan las listas que se presentarán ante los 90 asambleístas que decidirán el futuro inmediato del club. Entre los rumores, destaca la posibilidad de que Matías Lammens, quien ocupó el cargo presidencial desde 2012 hasta 2019, se postule nuevamente. Lammens se retiró de la vida política del club para convertirse en ministro de Deportes y Turismo después de un segundo puesto en las elecciones a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Quiénes son los candidatos en la contienda?

Si Lammens confirma su candidatura, serán cuatro las listas que competirán por el apoyo de los asambleístas para encabezar la gestión del club. Entre los postulantes se encuentran:

Sergio Costantino: Vocal por minoría que no renunció a la Comisión Directiva y fue candidato en 2023, logrando el tercer puesto en representación del oficialismo.

Vocal por minoría que no renunció a la Comisión Directiva y fue candidato en 2023, logrando el tercer puesto en representación del oficialismo. César Francis: Quien logró el cuarto lugar en las últimas elecciones del club.

Quien logró el cuarto lugar en las últimas elecciones del club. Manuel Agote: Referente de la agrupación Movete Boedo Movete.

Proceso electoral y condiciones para la postulación

Para que Lammens pueda ser candidato, un asambleísta debe proponer su nombre y certificar que cumple con los requisitos necesarios, junto a otros 19 integrantes para completar la lista. La elección se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre a las 18 horas en el estadio Pedro Bidegain, donde se votará a mano alzada.