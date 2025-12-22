Ventajas y Tasas: Lo Que Debes Saber

La financiación no bancaria ha cobrado protagonismo en Argentina, convirtiéndose en un pilar clave para la inclusión financiera. Un reciente informe del Banco Central revela el notable crecimiento de las fintech y otras entidades no bancarias.

Según el Informe de Proveedores No Financieros de Crédito (PNFC), en julio de 2025, el financiamiento no bancario alcanzó un récord histórico de $11 billones, con las fintech contribuyendo con $2,6 billones. Este fenómeno se ha traducido en 16 meses consecutivos de expansión real.

Crecimiento Imparable de las Fintech

El informe destaca que el número de entidades registradas como PNFC llegó a 542 en septiembre, 27 más que en marzo. De estas:

427 son clasificadas como «Otros» PNFC, 62 como emisoras de tarjetas de crédito y 53 aparecen en ambos registros.

Vanesa Di Trolio, Business Manager de Reba, señala que «el crédito no bancario es esencial para dinamizar el consumo interno, especialmente en aquellos sectores menos favorecidos por las entidades tradicionales».

Beneficios del Crédito No Bancario

La ejecutiva destaca que el crédito otorgado bajo «criterios responsables» genera efectos positivos como:

Impulsa el consumo, mejora la trazabilidad financiera y sostiene un crecimiento equilibrado.

Julián Sanclemente, CEO de Alprestamo, refuerza la importancia del crédito no bancario en una economía con alta informalidad: «Menos del 30% de la población accede a crédito en bancos tradicionales».

Segmentos y Oportunidades

El crédito no bancario ayuda a cubrir necesidades esenciales, refinanciar deudas y formalizar comportamientos financieros, lo que acelera la recuperación económica al conectar ahorro privado con demanda.

Datos Impactantes: Usuarios y Deuda Promedio

El informe también revela que hay más de 11,1 millones de deudores únicos en julio, con un incremento del 12% desde enero. La deuda promedio se sitúa en $985.000, con un crecimiento en préstamos personales del 144% interanual.

A pesar de que la tasa promedio es del 129%, frente a un 70% en bancos, las fintech lideran una expansión notable, con un 268% de crecimiento anual.

Fintech: Cómo Contribuyen a la Economía

El crecimiento de las fintech ha elevado los estándares del sistema financiero al incorporar evaluaciones de riesgo más detalladas y procesos más ágiles. «Esto obliga a los bancos a modernizar sus modelos y competir en experiencia, más allá del precio», afirma Sanclemente.

Calidad de la Cartera y Desafíos Actuales

Sin embargo, hay preocupaciones sobre la calidad de la cartera de los PNFC, que mostró un deterioro, alcanzando un 16,2% de irregularidad en julio.

El Rol del Mercado de Capitales

Las fintech han liderado el crecimiento en la emisión de fideicomisos financieros, facilitando el acceso a nuevos capitales y un método de fondeo más profesional y diversificado.

Hacia un Futuro Sostenible

Es crucial que estas entidades sigan desarrollándose y accediendo a mecanismos de fondeo accesibles. Un entorno regulatorio claro y predecible no solo beneficiará al sector fintech, sino que permitirá potenciar el crédito y mejorar la salud económica del país.