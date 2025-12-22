Manuel Adorni recibe más de 60 mil dólares en indemnización laboral

El actual Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tiene un pasado laboral que incluye un conflicto legal notable, que ahora resuena en medio de la reforma laboral que promueve el Gobierno. Su trayectoria en el sector privado revela un camino más complicado de lo que muchos imaginan.

Manuel Adorni, antes de ocupar su actual cargo, se desempeñó durante casi 15 años en Mapemfi S.A., concesionaria oficial de Renault. Sin embargo, su salida de la empresa no fue pacífica; un conflicto por ausencias laborales culminó en una demanda que le permitió obtener un resarcimiento considerable.

El Conflicto Laboral: Una Carta Documento y un Reclamo Legal

El desencadenante del enfrentamiento ocurrió en 2016, cuando Adorni recibió una carta documento de la empresa que le exigía justificar sus ausencias en dos días específicos. Según Adorni, fue la misma empresa quien le impidió el acceso al trabajo, lo que lo llevó a defenderse con un telegrama en el que solicitaba aclaraciones sobre su situación laboral.

El funcionario alegó que parte de su sueldo era pagado de manera no declarada, lo que generó un conflicto adicional. Aseguró que su fecha de ingreso oficial estaba dos años atrasada respecto a su verdadero inicio en 2002.

Acuerdo Extrajudicial: Un Resarcimiento Significativo

A pesar de los rechazos por parte de Mapemfi S.A. sobre las acusaciones de Adorni, el 12 de septiembre de 2017, se alcanzó un acuerdo extrajudicial. A pesar de no reconocer las irregularidades, la empresa se comprometió a pagar 1.000.000 de pesos en cuatro cuotas. Esta cifra equivalía a más de 60.000 dólares en ese momento, un importante resarcimiento para el ex empleado.

El Debate sobre la “Industria del Juicio Laboral”

Recientemente, en un coloquio de IDEA, Adorni criticó lo que él denomina la «nefasta industria del juicio laboral», argumentando que se necesita restablecer la relación entre empresas y trabajadores, dañada por la burocracia y el alto número de litigios. No es el único en el Gabinete que ha criticado este fenómeno; el presidente Javier Milei ha compartido una experiencia similar en su vida laboral anterior, también relacionada con un conflicto laboral.

Durante sus declaraciones, Milei enfatizó que las indemnizaciones actuales están desproporcionadas y que se necesita una reforma que beneficie tanto a los trabajadores como a las empresas, con el objetivo de mejorar el clima laboral en Argentina.