Javier Milei se reúne con Vicuña Corp. para impulsar proyectos mineros de US$ 18.000 millones

El presidente Javier Milei se reunió con ejecutivos de Vicuña Corp. para anunciar una inversión monumental que promete revolucionar el sector minero argentino y fortalecer la economía del país.

En un encuentro celebrado en Casa Rosada, Javier Milei dio la bienvenida a Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp., y a José Morea, Country Director de la empresa. También estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Este anuncio marca una inversión extranjera directa de US$ 18.000 millones, considerada la mayor en la historia del país, que busca potenciar la economía argentina durante la próxima década.

Las autoridades de Vicuña destacaron que la decisión de avanzar con este significativo desembolso es posible gracias al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), implementado por el Gobierno. Según ellos, «sin este instrumento, un desarrollo de esta magnitud no habría sido viable en Argentina».

Detalles de la Inversión y Proyectos Identificados

La inversión total se destinará a dos proyectos mineros ubicados en la provincia de San Juan: Josemaría y Filo del Sol. En los primeros diez años, se prevé un desembolso de US$ 7.000 millones hasta alcanzar la producción del primer concentrado de cobre, estimada para el año 2030.

Ambos proyectos no solo prometen transformar el paisaje minero del país, sino que también se espera que impacten de manera positiva en la actividad económica general, centrados en la producción de oro, plata y cobre. La participación de Vicuña Corp., respaldada por gigantes como BHP y Lundin Mining, posicionará a Argentina entre las cinco principales operaciones mineras del mundo en estos metales preciosos.

Vicuña: Un Proyecto Transformacional

Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp., subrayó la importancia del Proyecto Vicuña al considerarlo «una oportunidad transformacional para Argentina». Con su potencial para impulsar el crecimiento económico a largo plazo, el proyecto se enfoca en atraer inversiones extranjeras, crear empleo y aumentar los ingresos por exportaciones.

Las Tres Fases del Proyecto

1. Desarrollo Inicial: Josemaría

La primera etapa contempla la creación de una mina a cielo abierto en Josemaría junto a una planta concentradora, diseñada para facilitar futuras expansiones y generar flujo de caja operativo desde el inicio.

2. Optimización de Filo del Sol

En la segunda fase, se buscará desarrollar los recursos de óxidos de Filo del Sol, implementando una planta dedicada a la recuperación de cobre, oro y plata, lo que aumentará significativamente la capacidad productiva del proyecto.

3. Expansión Final

La última etapa se centrará en expandir la planta concentradora y desarrollar el depósito de sulfuros de Filo del Sol, con el objetivo de alcanzar niveles de producción de aproximadamente 293.000 toneladas por día.