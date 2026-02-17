Rubén ‘Pollo’ Sobrero: ‘El jueves, no habrá trenes en todo el país’

Ante la inminente huelga convocada por la CGT en oposición a la reforma laboral del gobierno de Javier Milei, Rubén "Pollo" Sobrero, líder de la Unión Ferroviaria, se mostró firme y aseguró que "no se moverá ni un solo tren en ninguna parte del país". Las discusiones sobre la estrategia de movilización comienzan entre los gremios que participan del sindicalismo combativo.

El Secretario General de la Unión Ferroviaria, seccional Oeste del Ferrocarril Sarmiento, Rubén «Pollo» Sobrero, se pronunció con entusiasmo sobre el paro nacional programado para el jueves, advirtiendo que «se garantizará que no se mueva absolutamente nada». Esta postura, que va en contra de la estrategia oficial de la CGT, busca mostrar una oposición más firme a la reforma impulsada por el actual gobierno.

Preparativos para un paro histórico en el transporte

Sobrero explicó que la medida de fuerza se deliberará en reuniones con otros gremios del sindicalismo combativo, que han estado presionando para llevar a cabo este paro. «El paro es seguro y continuaremos con la movilización», afirmó, dejando claro que no se trata de un ‘parito’ transitorio.

Defendiendo los derechos de los trabajadores

El líder sindical enfatizó la importancia de la unidad para combatir los cambios legislativos que, según él, amenazan las conquistas históricas de los trabajadores, como la jornada de ocho horas. «Estamos aquí para defender nuestros derechos, no vamos a permitir que nos quiten lo que hemos luchado tanto por conseguir», afirmó.

El impacto de la reforma laboral en el mundo del trabajo

Sobre el contenido de la reforma, Sobrero criticó que «ataca ferozmente los intereses de los trabajadores» y reclamó una movilización que refuerce la lucha en defensa de derechos laborales básicos. «¿Qué significa modernización si nos retroceden al siglo pasado?», cuestionó, refiriéndose a los argumentos del gobierno en defensa del proyecto.

Culpando a la inacción de la CGT

El sindicalista también arremetió contra la CGT, acusándola de inacción y de haber permitido que la situación laboral se deteriorara. «Nuestra lucha es contra un gobierno que celebra el despido de trabajadores y que tiene un impacto devastador en la industria», advirtió.

La responsabilidad de la precarización laboral

En un análisis más amplio, Sobrero vinculó la precarización laboral y los bajos salarios a la falta de consumo y al cierre de miles de pequeñas y medianas empresas durante la gestión actual. «Es una vergüenza que tengamos un gobierno que festeja los despidos en lugar de crear empleos», lamentó.

Un llamado a la acción

A medida que se acerca la fecha del paro, el líder sindical destacó la necesidad de mantener la presión. «Hoy hay un margen muy pequeño para no actuar; debemos comprometernos a resistir», remarcó, dejando entrever que la lucha apenas comienza. «Si esta reforma pasa en el Congreso, veremos cómo lo podemos frenar», concluyó Sobrero.