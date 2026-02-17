Walmart invierte millones en el ETF de Bitcoin de BlackRock

La familia Walton, dueña del imperio Walmart, ha dado un paso audaz en el universo de las criptomonedas con una millonaria adquisición que apunta a fortalecer su posición en el mercado financiero.

En el último trimestre de 2025, la familia Walton concretó la compra de alrededor de 4 millones de acciones del iShares Bitcoin Trust (IBIT), el fondo cotizado en bolsa de BlackRock. Esta transacción se realizó a través de su vehículo de inversión, WIT LLC, y marca un significativo compromiso hacia el activo digital más conocido del planeta.

Inversión Estratégica en Tiempos de Volatilidad

La decisión de invertir casi 200 millones de dólares en un entorno de volatilidad para Bitcoin refleja una estrategia calculada. La reciente caída del precio de la criptomoneda se interpretó por los Walton como una oportunidad para posicionar más capital en un sector que continúa atrayendo el interés de inversores institucionales.

Un ETF en Crecimiento

El ETF de BlackRock, disponible desde 2024, ha ganado popularidad rápidamente, administrando miles de millones de dólares y consolidándose como uno de los más atractivos en el mercado. Este impulso ha llevado a muchos, incluidos los Walton, a buscar formas de asegurar beneficios a largo plazo a través de inversiones en criptoactivos.

Confianza en el Futuro de Bitcoin

La inversión realizada por la familia Walton subraya su confianza no solo en Bitcoin, sino también en el potencial que tienen los ETF para conectar el mundo cripto con el sistema financiero tradicional. Al elegir IBIT, evitan la complejidad de manejar claves privadas, minimizando riesgos asociados al almacenamiento digital.