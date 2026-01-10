Javier Milei y los Bolsonaro: Alianza, Elogios y Choque con Lula Da Silva

El presidente argentino Javier Milei reafirma su apoyo a la familia Bolsonaro en medio de crecientes tensiones con Lula Da Silva, mientras Brasil se prepara para unas elecciones cruciales.

Apoyo Contundente a los Bolsonaro

El presidente Javier Milei, en plena controversia con su colega brasileño Lula Da Silva, ha mostrado su respaldo a la familia Bolsonaro mediante elogios y publicaciones en sus redes sociales. La proximidad de las elecciones en Brasil, programadas para octubre, añade un componente de urgencia a esta alianza.

Un Contexto Electoral Clave

Las elecciones de este año llegan en un momento delicado, ya que Jair Bolsonaro se encuentra en prisión en Brasilia por su intento de desestabilizar la democracia. En este escenario, su hijo, Flavio Bolsonaro, se perfila como candidato de la oposición. Durante una reciente entrevista con CNN, Milei aprovechó para reiterar su apoyo a Flavio, quien respondió con entusiasmo en sus propias redes sociales.

La Respuesta de los Bolsonaro

En uno de sus mensajes, Eduardo Bolsonaro mencionó la «brújula moral» de Milei, expresando su preocupación por las ideologías que amenazan con el comunismo, el socialismo y el progresismo. «En octubre de 2026, solo quedarán dos opciones: Lula o Flavio Bolsonaro», sentenció, aludiendo a una estrategia similar empleada por Milei en las pasadas elecciones argentinas.

Flavio Bolsonaro Alza la Voz

Flavio, que actualmente ejerce como senador en Brasil, también tuvo palabras de agradecimiento hacia Milei, asegurando que, de ser exitosos en los próximos comicios, Argentina y Brasil no solo serán amigos, sino verdaderos socios comerciales a partir de 2027.

Tensiones en Aumento con Lula Da Silva

A medida que se intensifican los conflictos políticos, la relación entre Milei y Lula se ha deteriorado. Las diferencias se agudizan especialmente en torno a la política sobre Venezuela, donde Milei no ha dudado en criticar claramente la postura de Lula, despreciando cualquier posibilidad de diálogo sobre este tema.

Decisiones Impactantes en la Diplomacia

Recientemente, se supo que Brasil ha decidido dejar de representar a Argentina en su embajada en Caracas, una medida que ha reavivado las tensiones. Esta actitud viene como respuesta a los comentarios provocadores de Milei sobre Lula y su conexión con Nicolás Maduro, exacerbando el clima de malestar entre ambos gobiernos.