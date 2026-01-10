Nicaragua libera a decenas de presos políticos tras pedido de EE.UU.

El gobierno nicaragüense ha anunciado la liberación de múltiples prisioneros en un contexto de tensiones políticas, coincidiendo con el 19° aniversario del mandato de Ortega. ¿Qué significará esto para el futuro del país?

Reciente Anuncio del Gobierno

El Servicio Penitenciario Nacional de Nicaragua ha visto la liberación de «decenas de personas» detenidas, según un comunicado oficial publicado en el diario El 19. Esta decisión se ha justificado como parte de la conmemoración de casi dos décadas de Ortega en el poder.

Antes de este anuncio, la embajada de EE.UU. en Nicaragua había expresado su preocupación en redes sociales, señalando que más de 60 personas continúan detenidas o desaparecidas injustamente, lo que incluye a pastores, trabajadores religiosos y ancianos. «La paz solo es posible con libertad», destacó el mensaje.

Aún no se ha confirmado el número exacto de liberaciones, pero el diario La Prensa ha podido verificar algunas identidades de los liberados. Personalidades destacadas incluyen a Jessica Palacios, Armando Bermúdez Mojica, y el pastor evangélico Ruddy Palacios, por quien EE.UU. había manifestado su preocupación en reiteradas ocasiones.

Contexto de la Liberación

Según información de La Prensa, la última vez que se realizó una liberación de presos políticos fue en noviembre de 2025, aunque muchos no fueron liberados en el sentido pleno, sino que se les permitió cumplir sus penas en casa.

Nicaragua Bajo la Lupa Global

La reciente operación en Venezuela, que culminó con el arresto del presidente Nicolás Maduro, ha reverberado en toda América Latina, influenciando la dinámica en Nicaragua. Aunque el ex presidente Trump no ha mencionado directamente al régimen de Ortega, se percibe una creciente presión desde Washington sobre el gobierno nicaragüense.

Días después de la captura de Maduro, la embajada estadounidense en Nicaragua citó a Trump, quien expresó su deseo de contar con «buenos vecinos» que promuevan la estabilidad en la región. Esto se complementa con una crítica contundente hacia los 19 años de Ortega en el poder, donde se subrayó que el mandato debía haber sido democrático y no una dinastía.