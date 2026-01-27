Jhonsson Cruz, líder de ‘Los Pulpos’, escapa de operativo en Bolivia; solo arrestan a su pareja

Jhonsson Smit Cruz Torres, cabecilla de la organización criminal ‘Los Pulpos’, se fugó de un operativo policial que buscaba su captura en Bolivia, dejando a su pareja como única detenida.

La fuga de un delincuente temido

El jefe policial de La Libertad, Franco Moreno Panta, confirmó que Jhonsson Smit Cruz Torres consiguió evadir a las fuerzas del orden durante un operativo conjunto con policías bolivianos y chilenos. En esta incursión, solo se arrestó a Keysi Salvatierra Vigo, su pareja, quien enfrenta serias acusaciones por secuestro, extorsión y blanqueo de capitales.

Detalles del operativo fallido

Moreno Panta destacó que la intervención se complicó debido a “trámites burocráticos” que causaron demoras, permitiendo a Cruz Torres escapar. “La situación generó que el objetivo se diera cuenta de la llegada de las autoridades y lograra fugarse”, explicó el oficial.

Investigaciones en curso

Las autoridades bolivianas están colaborando con la policía chilena mediante el intercambio de información, mientras se realizan los trámites necesarios para que Keysi Salvatierra sea extraditada a Perú. “Estamos trabajando para que ella rinda cuentas por sus delitos”, agregó el jefe policial.

Recompensa aumentada y antecedentes preocupantes

El Ministerio del Interior de Perú ha incrementado la recompensa por datos que ayuden a localizar a Cruz Torres, de S/ 75,000 a S/ 500,000, tras ser acusado de robo agravado con muerte de una comerciante en marzo de 2020.

Comportamiento criminal de la organización

Desde agosto de 2022, Cruz Torres figura en la lista de los más buscados, con antecedentes por homicidio y extorsión. Según la policía, las estrategias de ‘Los Pulpos’ ahora incluyen el reclutamiento de menores para llevar a cabo atentados, lo que representa un riesgo creciente para la comunidad.