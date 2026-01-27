Mujer denuncia intento de asesinato a su bebé por parte de su pareja

Madre denuncia a su pareja por agresión a su recién nacido en Bahía Blanca

Una joven madre de Bahía Blanca, Daiana Simón, ha realizado una grave denuncia contra el padre de su recién nacido, quien supuestamente intentó acabar con su vida en el hospital apenas horas después de su nacimiento.

Daiana compartió su desgarradora historia en redes sociales y en entrevistas con medios locales, donde confirmó que la denuncia penal ya ha sido presentada contra Agustín Pérez, a quien acusa de arrojar al bebé al suelo cuando este aún era un recién nacido.

La impactante experiencia en el hospital

En su testimonio, Daiana relata que mientras se recuperaba de una cesárea en el Hospital Penna de Bahía Blanca, su pareja se ofreció a cuidar a su hijo por un rato. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida cuando Pérez regresó a la habitación tras unos momentos.

“Entró con un rostro de desagrado al verme hablando por teléfono con el papá de mis otros tres hijos”, explica Daiana. En ese instante, todo cambió: “De repente, tiró a mi hijo al piso. Al preguntarle qué pasó, dijo que ‘se me giró’”, narra la madre, aún consternada.

Intervención de emergencia y estado crítico del bebé

Tras el ataque, Daiana llevó a su hijo, Nehemias, a donde se encontraban las enfermeras. El bebé fue sometido a una cirugía de urgencia debido a un traumatismo craneal y dos hemorragias. «Gracias a Dios y a los médicos, salió del quirófano estable», comparte Daiana. Sin embargo, Nehemias enfrentará controles médicos constantes durante su primer año de vida debido a posibles secuelas.

El dolor y la lucha por justicia

Con 17 puntos en su cabeza, la madre expresa su angustia: “La caída provocada por su padre podría dejar marcas a corto y largo plazo. Si no está preso, es por la lentitud de la justicia”.

Además de presentar su propia denuncia, el hospital también actuó ante la situación. “Algunos intentan justificarlo como un accidente, pero si su hijo está en riesgo por su culpa, ¿cómo puede continuar su vida normalmente?”, cuestiona Daiana, refiriéndose a Pérez, quien fue visto en un evento social mientras su hijo estaba en terapia intensiva.

Preocupación por el futuro del bebé

Daiana enfatiza su deseo de proteger a su hijo, manifestando su inquietud sobre la posibilidad de que Pérez vuelva a acercarse a él: “Si fue capaz de hacerle esto a su propio hijo, no dudo de que podría hacerlo nuevamente”. La madre se siente aún más angustiada al recibir un mensaje de la hermana de Pérez, quien confirmó que él había expresado que “el bebé se tendría que haber muerto”.

Esta conmovedora historia resalta no solo el peligro que enfrentan algunos niños en sus propios hogares, sino también la necesidad de un sistema judicial más ágil que proteja a las víctimas y garantice su seguridad.