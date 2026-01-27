El Banco Central adquiere más dólares: reservas cerca de US$ 46.000 millones

Las reservas internacionales del Banco Central de Argentina están en ascenso, mientras que el riesgo país logra su nivel más bajo en seis años, generando optimismo en la economía nacional.

Las reservas internacionales del Banco Central han llegado a los US$45.779 millones gracias a una nueva serie de adquisiciones en el mercado cambiario. Además, el riesgo país se ha reducido a 494 puntos básicos, una cifra que no se observaba desde junio de 2018.

En la jornada del martes, el Banco Central compró US$32 millones, marcando la décimoséptima jornada consecutiva con saldo positivo. En total, las reservas crecieron en US$39 millones respecto al día anterior, impulsadas también por el aumento en el precio del oro, que ya supera los US$5.000 para las 1,98 millones de onzas que posee el Estado.

Según el FMI, Argentina será uno de los países del G20 con mayor crecimiento en 2026.

Nueva Estrategia Cambiaria y Adquisición de Divisas

Este año, las bandas cambiarias se ajustan según los datos recientes de inflación proporcionados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En este contexto, el Banco Central ha implementado un plan de adquisición de divisas que busca robustecer sus reservas en moneda extranjera.

Desde que comenzó esta estrategia, el Banco Central ha acumulado compras por US$1.049 millones en el Mercado Libre de Cambios.

Según las proyecciones oficiales, se espera que las compras de divisas del Banco Central oscilen entre US$10.000 y US$17.000 millones a lo largo de 2026, dependiendo del ritmo de remonetización que tenga la economía.

Es importante destacar que el Banco Central monitorea cuidadosamente el volumen de dólares adquiridos; las compras diarias no deben superar el 5% del total operado en el mercado cambiario, para evitar alteraciones en la dinámica habitual.

Este fortalecimiento de las reservas ocurre en un momento clave, ya que el 1° de febrero el Tesoro deberá abonar US$824 millones en intereses al FMI, tras haber pagado US$4.200 millones a los bonistas el pasado 9 de enero.

Riesgo País en Mínimos de Seis Años

El riesgo país ha vuelto a ser protagonista en el ámbito financiero, después de caer por debajo de los 500 puntos. Este descenso se debe al aumento en el precio de los bonos soberanos y un ambiente económico regional más favorable.

Según el indicador de J.P. Morgan, el riesgo país cayó un 3,7% y se situó en 494 puntos básicos, gracias al rendimiento positivo de los títulos argentinos en Wall Street y a la aceleración en las compras de divisas por parte del Banco Central.

A pesar de aún mostrar un diferencial elevado frente a otros países de la región, Argentina ha mostrado una mejora notable. En comparación, Uruguay se ubica en 70 puntos, Chile en 87, y Brasil en 186, mientras que Argentina se encuentra en 494 puntos.

Los Motivos Detrás de la Caída

“La caída del riesgo país es extremadamente positiva; hemos superado el umbral de 500 puntos, lo cual es una señal alentadora”, declaró Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso.

Cachanosky destacó que para que Argentina pueda regresar a los mercados internacionales y endeudarse a tasas competitivas, el riesgo país debería situarse cerca de los 400 puntos. “No estamos tan lejos de esa meta”, agregó.

El economista atribuyó la mejora a dos factores clave: el mantenimiento del equilibrio fiscal y el inicio de una estrategia sostenida de acumulación de reservas. Además, sugirió que una posible reforma laboral podría fortalecer esta tendencia a la baja del indicador.

“Argentina tiene compromisos razonables hasta junio. Si se mantiene este ritmo de compra de reservas, podrá cumplir con sus obligaciones sin problemas. Esta confianza ha sido bien recibida por el mercado, contribuyendo a la disminución del riesgo país”, concluyó.