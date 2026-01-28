Elisa Beristain hospitalizada por baja de presión y riesgo de shock séptico: «Enfrenta serios peligros»

Elisa Beristain, conocida conductora de televisión, enfrenta una situación delicada en la Unidad de Cuidados Intensivos tras presentar un grave riesgo de shock séptico. La noticia ha sido confirmada a través de su canal de YouTube, donde se brindaron detalles sobre su estado de salud.

El ingreso al hospital

Beristain fue hospitalizada el 23 de enero tras experimentar mareos y un notable malestar durante una transmisión en vivo. «Me siento como mareada, no sé, me siento bien mal», confesó en ese momento, lo que generó inmediata preocupación tanto en su equipo como en sus seguidores.

Estado de Salud Actual

Según informes actualizados, Elisa Beristain se encuentra estable, pero su pronóstico sigue siendo reservado. Los médicos la mantienen bajo estricta observación debido a la posibilidad inminente de un shock séptico, exacerbado por su baja presión arterial, situación que podría causar complicaciones cardíacas graves.

Valoración Médica y Atención Intensiva

El equipo del programa ‘BerisTime’ comunicó que se realizó una valoración médica urgente que llevó a la decisión de ingresarla en cuidados intensivos. A pesar de la gravedad de su estado, la conductora está consciente y se alimenta adecuadamente.

Se mencionó que «al momento Eli se encuentra en cuidados intensivos, estable, pero aún enfrenta varios peligros». El impacto emocional de la situación fue notable, y sus colaboradores compartieron que la rapidez de su ingreso al hospital fue crucial para su salud.

Comprendiendo el Shock Séptico

El shock séptico, una condición potencialmente mortal, es principalmente causado por infecciones bacterianas, aunque otros agentes infecciosos pueden desencadenarlo. Este síndrome es particularmente peligroso ya que puede resultar en una disminución crítica de la presión arterial, afectando así órganos vitales.

Historia de Salud Complicada

No es la primera vez que Elisa enfrenta problemas de salud en medio de su labor. En mayo del año pasado, tuvo que interrumpir su programa debido a un episodio de asfixia. Afortunadamente, pudo recuperarse y compartir su experiencia en redes sociales.

Desafíos en su Carrera

El delicado estado de salud de Beristain se suma a un período complicado en su carrera, tras su salida de ‘Chisme No Like’. Ahora se enfoca en proyectos en solitario, incluyendo su nuevo pódcast ‘Mentes oscuras’, donde explora historias de misterio desviándose del formato de entretenimiento que la hizo popular.

Este cambio de rumbo en su carrera es un paso significativo, y se refleja en su portal web personal, donde ofrece actualizaciones sobre el mundo del espectáculo y la vida de las celebridades.