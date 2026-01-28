Moza denuncia irregularidades laborales y revela plaga de cucarachas: ¡Sugiere a clientes irse sin pagar!

La tensión aumentó en un conocido bar de Mar de Ajó cuando una moza realizó una impactante denuncia sobre condiciones insalubres en la cocina, instando a los clientes a abandonar el lugar sin pagar. La situación generó un fuerte revuelo en redes sociales y tiene a todos hablando.

El incidente tuvo lugar en Terramar, popularmente conocido como “El Selfie Bar de la Costa”, ubicado en Irigoyen al 200. En medio de un ambiente pleno de comensales, la empleada tomó el micrófono y alzó la voz para expresar su preocupación.

Denuncias Impactantes

“Este lugar es un centro de explotación. En la cocina encontrarán cucarachas enormes y ratas”, advirtió la moza mientras mostraba las irregularidades laborales en el establecimiento. Con fervor, decidió dejar su trabajo, alegando que la comida servida era recalentada y que las cervezas estaban caducadas.

Motivo de la Renuncia

Al momento de renunciar, la joven afirmó: “Les recomiendo que se vayan, porque aquí las condiciones son inaceptables». Relató que sus compañeros reciben sueldos irrisorios: 25 mil pesos por hora para las mozas y 30 mil para la cajera, quien es responsable del manejo del efectivo. “El dueño se aprovecha de la necesidad de los trabajadores”, criticó la empleada.

Reacciones de los Clientes

Las acusaciones se volvieron virales rápidamente gracias a los dispositivos móviles de los testigos. En las grabaciones, se puede observar a algunos clientes atónitos y otros aparentemente indiferentes ante la situación.

Un Mensaje de Disculpas

«Lamento interrumpir sus vacaciones de esta manera, pero es necesario que lo sepan. Este lugar debería cerrar”, declaró la denunciadora, quien también mencionó que el propietario estaba observando toda la escena a través de las cámaras de seguridad.

La Respuesta del Restaurante

Debido a la controversia, Terramar se sintió obligado a emitir un comunicado en sus redes sociales, desestimando las acusaciones de la empleada. La publicación enfatizó que «hace más de 10 años trabajamos con compromiso, respetando todas las normas de higiene».

Compromiso con la Calidad

“Desmentimos categóricamente estos dichos malintencionados. Este asunto ya se encuentra en manos de nuestros asesores legales”, aseguraron desde la gerencia, reafirmando su compromiso con la calidad y la seguridad de sus clientes.