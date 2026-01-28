Récord de impuestos: las pymes argentinas enfrentan hasta 37 tributos

Las pequeñas y medianas empresas en Argentina enfrentan una creciente presión tributaria que limita su desarrollo. Elisabet Piacentini, experta en el tema, destaca la necesidad urgente de una legislación específica que aborde las particularidades de este sector.

La presión tributaria sigue siendo uno de los mayores desafíos para las PYMES en Argentina. Según Elisabet Piacentini, aún se espera una legislación adecuada que atienda exclusivamente a este sector. “La ley PYME que aborde este tema sigue siendo una asignatura pendiente”, aseguró Piacentini en una reciente entrevista con Canal E.

Aunque existen iniciativas parciales, estas no son suficientes para resolver el problema estructural. “La modernización ofrece una baja de impuestos, pero no se limita a las PYMES”, enfatizó. La reducción de cargas sociales, que incentivaría a las empresas, tiene un impacto reducido de aproximadamente 30 mil pesos por cada empleado.

El Desafío de los Impuestos

Piacentini subrayó que, aunque Argentina cuenta con un total de 155 impuestos, no todos afectan a cada contribuyente. Sin embargo, las PYMES que operan con sueldos, bienes y vehículos deben lidiar con 37 impuestos y 30 regímenes de retención, lo que resulta en sanciones automáticas por incumplimiento.

Con respecto a la reforma tributaria en curso, la experta advirtió que será limitada. “La nueva reforma busca eliminar algunos impuestos, pero no aborda los impuestos distorsivos que impactan negativamente en la economía”, declaró. Resaltando el impuesto sobre los ingresos brutos como uno de los más perjudiciales, explicó que es un tributo provincial elevado que afecta la rentabilidad de las PYMES.

Consenso y Colaboración Fiscal

El principal obstáculo, según Piacentini, radica en la falta de consenso político. “Es esencial que el Gobierno colabore con todos los gobernadores para reducir los ingresos brutos”, afirmó. Aunque algunos impuestos nacionales han sido eliminados, la carga total fiscal no ha disminuido debido al aumento de impuestos municipales.

Este entramado fiscal actual no beneficia ni a las empresas ni a los ciudadanos, ya que propicia una competencia fiscal desleal entre jurisdicciones. “En la Ciudad de Buenos Aires no hay impuestos sobre autos eléctricos, mientras que en la provincia son excesivamente altos”, ejemplificó.

En síntesis, Piacentini puntualiza que la situación actual es como una sábana que cada uno tira hacia su lado, lo que requiere una urgente llamada a la austeridad fiscal a todos los niveles del gobierno.