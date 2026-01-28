Javier Milei llega al teatro en Mar del Plata: la cálida bienvenida de Fátima Florez

El presidente de la Nación, Javier Milei, hizo su gran entrada en el Teatro Roxy de Mar del Plata, destacándose en una velada llena de emociones y risas como parte del show de su expareja, Fátima Florez.

Con un fuerte despliegue de seguridad a su alrededor, Javier Milei llegó al icónico teatro a las 20:52 horas, siendo el centro de atención del espectáculo “Fátima Universal”. La recepción fue especialmente cálida, con la humorista bajando a la calle para recibirlo, vestida con un llamativo traje que imitaba a Lady Gaga.

Un Saludo que Enciende Pasiones

Al descender de su vehículo, Milei fue recibido con vítores y aplausos por parte del público, a lo que respondió con una sonrisa y saludos efusivos. Junto a él, su hermana Karina y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fueron sus acompañantes en esta noche especial.

Javier Milei en su llegada al Teatro Roxy.

Un Ensayo que Genera Expectativas

Horas antes de su actuación, Milei participó en el ensayo del show, atrayendo la atención de muchos seguidores curiosos. Fátima Florez, al finalizar el ensayo, elogió la capacidad vocal del presidente: “La voz le sonó espectacular”, comentó. Además, declaró que Milei eligió cantar “Rock del gato” de Los Ratones Paranoicos como gran cierre del espectáculo.

Entre Risas y Recuerdos

Florez y Milei compartieron el escenario en el pasado, pero esta fue la primera vez que ensayaron juntos específicamente esa canción, un momento que definió como festivo y de alegría compartida. “Parecía que ensayamos juntos desde hace años”, afirmó Fátima, resaltando la excelente química entre ellos.

El abrazo de Milei con Fátima Florez.

Un Encuentro Amistoso y Profesional

Durante la velada, Javier Milei fue aclamado por los espectadores, quienes no perdieron la oportunidad de capturar el momento con sus teléfonos. Se notó un ambiente festivo, alimentado por el entusiasmo del público y la calidez en la relación entre Milei y Florez, a pesar de su separación en abril de 2024.

Consultada sobre si discutieron temas políticos en su encuentro, Florez dijo: “No hubo tiempo, él tiene que seguir con sus actividades y yo con las mías”. Sin embargo, su cordialidad fue evidente, demostrando que el cariño y el respeto perduran más allá de su relación romántica.

El primer mandatario saludó a los presentes.

Una Noche para Recordar

El público de “Fátima Universal” disfrutó de una velada memorable, destacando la conexión entre la comediante y el presidente. Milei, quien también había realizado una caminata previa en Mar del Plata, continúa capturando la atención y el apoyo popular mientras se adentra en el mundo del entretenimiento.