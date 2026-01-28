Ola de calor intensa: Temperaturas superan los 36 grados y hay alerta en gran parte del país.

Ola de Calor Intensa: Temperaturas Extremas Continúan en Argentina

La ola de calor azota el país sin señales de mejora. Este martes, el calor extremo se intensifica, con alertas que abarcan gran parte del territorio nacional y temperaturas que superan los 36 grados en Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha renovado las advertencias para hoy, con sectores bajo alerta amarilla y naranja que abarcan desde la Ciudad de Buenos Aires hasta varias provincias del país. La sensación térmica ha superado los 36 grados, convirtiendo la jornada en uno de los días más calurosos del año.

Alerta Amarilla y Naranja en Varias Provincias

Las alertas del SMN implican que amplios sectores de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, y varias regiones del norte argentino, como Chaco y Corrientes, se encuentran bajo riesgo de temperaturas extremas. La alerta naranja, que indica un impacto potencialmente más severo, se extiende por el sur del conurbano bonaerense y algunas áreas de Entre Ríos y Santa Fe.

Temperaturas Sofocantes en el Centro del País

La jornada de hoy ha sido marcada por un notable aumento térmico, con temperaturas que en ciertas zonas alcanzan hasta 38 grados, y sensaciones térmicas superiores a los 42 grados. Ciudades como Resistencia se sienten especialmente calurosas. Según el SMN, esta ola de calor se mantiene en gran parte del país debido a una masa de aire cálido y húmedo.

Agujeros Negros de Calor en el AMBA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la jornada ha oscilado entre mínimas de 22 °C y máximas de 34 °C, pero la alta humedad ha generado sensaciones térmicas más sofocantes, alcanzando 36.5 °C alrededor de las 15 horas. Hasta el mediodía, el SAME había recibido más de 50 llamados de emergencia, reportando cinco traslados a hospitales por golpes de calor.

Precauciones y Consejos para los Ciudadanos

La nubosidad variable y los niveles elevados del índice UV obligan a la población a extremar cuidados. Se recomienda evitar la exposición al sol durante las horas más calurosas y mantener una adecuada hidratación.

¿Lluvias en el Horizonte?

Por la tarde, se prevén algunas lluvias aisladas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 50 km/h. Aunque las lluvias no serán generalizadas, podrían marcar el inicio de un leve descenso en las temperaturas.

Diferencias Regionales en el Clima

Mientras el norte del país sigue con alertas amarillas por calor extremo, la Patagonia experimenta condiciones más frescas, con temperaturas que no superan los 25 grados en zonas costeras. Los vientos fuertes también están en alerta para Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Pronóstico para los Próximos Días

A medida que avanza la semana, se espera que la inestabilidad climática se intensifique en el AMBA. Para el miércoles, se pronostica una baja en las temperaturas con máximas alrededor de 30 °C, y vientos del sur que ayudarían a disminuir el calor extremo, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas durante el resto de la semana.

Aunque se anticipa una leve mejoría hacia el fin de semana, las análisis sugieren que el termómetro podrá marcar hasta 30 grados, con mínimas de 22 grados, manteniendo el ambiente caluroso.