Joao Grimaldo brilla en su debut: Golazo y asistencia de Oliver Sonne guían a Sparta Praga en una contundente victoria

¡Doble Éxito Peruano en el Debut de Sparta Praga!

El 31 de enero será una fecha que quedará grabada en la memoria de dos jóvenes futbolistas peruanos. Joao Grimaldo y Oliver Sonne brillaron en su primer partido oficial con Sparta Praga.

Ambos jugadores, que forman parte de la selección nacional de Perú, hicieron su entrada en el campo al mismo tiempo durante el enfrentamiento contra Dukla, correspondiente a la vigésima fecha de la Liga Checa. El momento emocionante llegó a los 82 minutos, cuando el equipo ya tenía una ventaja de 2-0 gracias a un doblete de Lukáš Haraslín.

Un Gol Que Selló Su Ingreso al Equipo

Tan solo siete minutos después, la conexión entre Grimaldo y Sonne resultó decisiva para aumentar la diferencia en el marcador. Sonne, mostrando su habilidad por la banda derecha, recibió un pase y, sin perder tiempo, se adentró hacia el área rival. Su asistencia fue precisa: el balón cruzó todo el campo y llegó a Grimaldo, quien, sin oposición alguna, tuvo la tarea simple de empujar la pelota al fondo de la red.

Celebraciones y Futuro Prometedor

El tanto no solo significó un gran momento para ambos futbolistas, sino que también encendió la celebración en el Stadion Juliska, donde sus compañeros los rodearon para festejar el logro. Con este notable debut, Grimaldo y Sonne prometen ser figuras claves para el club y para la selección peruana en el futuro.