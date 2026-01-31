Lo Nuevo en Pantalla: Estrenos de Películas y Series en Febrero 2026

¡Febrero de Estrenos Imperdibles en Amazon Prime!

¡Prepárate! Amazon Prime trae un mes lleno de emociones con nuevas series, esperados regresos y películas originales para disfrutar en Argentina y toda Latinoamérica.

Durante febrero de 2026, Amazon Prime se renueva con un catálogo vibrante que incluye una mezcla de contenido cautivador, perfectos para todas las preferencias. Desde series esperadas hasta películas impactantes, la plataforma promete mantener a los usuarios entretenidos.

Regresa la Aclamada Serie «Cross»

Entre los estrenos más destacados se encuentra el regreso de Cross, una de las producciones policiales más aclamadas de Prime Video. Su segunda temporada se lanzará el 11 de febrero, prometiendo intriga y acción al por mayor.

Nuevas Experiencias con «56 Días» y «El Engaño»

Además, los suscriptores podrán disfrutar del thriller romántico 56 días, cuyo estreno está programado para el 18 de febrero. También se presenta El engaño, una emocionante película de acción protagonizada por las estrellas Priyanka Chopra y Karl Urban, que seguramente se convertirá en uno de los grandes éxitos del mes.

Estrategia de Estrenos Sostenida

Amazon Prime continúa con su estrategia de lanzamientos concentrados, diseñando sus estrenos para asegurar que los títulos sean tema de conversación a lo largo de varias semanas. Este enfoque permite tanto al público como a las redes sociales mantener un interés constante.

Oferta Diversificada para Todos los Gustos

El mes también incorporará una variedad de películas románticas, dramas europeos y documentales musicales, garantizando una oferta amplia que se adapta a diferentes gustos y expectativas.