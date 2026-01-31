Incendio en Cushamen provocado por un rayo ya controlado

El Comité de Emergencias de Cushamen ha tranquilizado a la comunidad al confirmar que el incendio en un campo cercano ha sido extinguido, aunque persisten desafíos por las recientes tormentas.

Incendio delante del rayo

Laura Mirantes, representante del Comité, informó a Crónica que el incendio, que surgió el viernes pasado, fue controlado casi de inmediato gracias a la intervención del cuerpo de bomberos y maquinaria pesada. “El fuego fue provocado por un rayo, una descarga eléctrica que impactó en uno de los campos de Cushamen. Afortunadamente, se logró resolver rápidamente”, indicó Mirantes.

Riesgos persistentes en la región

La situación climática en la zona es preocupante. Mirantes destacó que la sequía extrema que afecta a la región incrementa el riesgo de nuevos incendios. “La sequía es severa. Cada rayo que cae tiene el potencial de causar serios daños en la zona”, advirtió la funcionaria.