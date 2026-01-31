Lo Mejor de Febrero 2026: Estrenos Imperdibles

Este febrero, Disney Plus sorprende a sus suscriptores en Argentina y Latinoamérica con una vibrante renovación de su catálogo, repleto de regresos esperados, nuevas temporadas y estrenos imperdibles.

Contenido Variado y Original

El segundo mes del año promete ser emocionante para los fanáticos del entretenimiento, ya que Disney Plus sumará producciones de diversas marcas, incluyendo ABC y Hulu. Con lanzamientos escalonados a lo largo de febrero, los suscriptores podrán disfrutar de una variedad de contenidos originales y emocionantes.

Series Destacadas Que No Te Puedes Perder

Entre las series más relevantes se encuentran:

Regreso de Clásicos y Nuevas Propuestas

La segunda temporada de Paradise hará su esperado regreso. Además, los nostálgicos podrán disfrutar de la décima temporada de Scrubs, mientras que The Artful Dodger también ofrecerá nuevos episodios que mantendrán a la audiencia al borde de sus asientos.

Documentales y Especiales Que Fascinan

La plataforma también invertirá en documentales y especiales cautivadores. Un destacado a mencionar es The Muppet Show, que se presenta en una versión renovada, además de producciones que exploran la vida de figuras históricas y culturales, enriqueciendo la oferta de contenido de Disney Plus.

La Belleza Perfecta Continúa

Aunque The Beauty se estrenó en enero de 2026, la serie seguirá lanzando nuevos episodios semanalmente. El episodio 4 llegará el 4 de febrero, el 5 se emitirá el 11, y el 6 el 18 de febrero. Para cerrar el mes, los espectadores podrán disfrutar de un emocionante estreno doble que incluirá los episodios 7 y 8 el 25 de febrero.