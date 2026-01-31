Liga Peruana de Vóley 2025/2026: Resultados de la Fecha 4 en la Fase 2

¡Alerta Voleibol! Comienza la Fecha 4 de la Liga Peruana: Partidos Clave y Resultados en Vivo

La emoción regresa al vóley peruano con el inicio de la Fecha 4 de la segunda fase de la Liga Peruana, donde se destacan cruciales enfrentamientos que prometen acción y sorpresas.

Programación de la Fecha 4 Sábado 31 de enero Circolo Sportivo Italiano vs Deportivo Soan | 14:45 (hora de Perú) – solo por web y app de Latina. Atlético Atenea vs Rebaza Acosta | 17:00 (hora de Perú) – disponible en Latina TV, web y app. Universitario vs Regatas Lima | 19:00 (hora de Perú) – transmissão en Latina TV, web y app. Domingo 1 de febrero Géminis vs Olva Latino | 15:15 (hora de Perú) – solo por web y app de Latina. San Martín vs Alianza Lima | 17:00 (hora de Perú) – disponible en Latina TV, web y app.

Clasificación y Equipos Destacados En la cima de la tabla, Universitario se mantiene como líder con 38 puntos, seguido por San Martín (36 puntos) y Alianza Lima (35 puntos). Regatas Lima ocupa el cuarto puesto con 23 unidades, mientras que Atlético Atenea, Deportivo Géminis, Circolo Sportivo Italiano y Deportivo Soan se destacan entre los ocho equipos que podrían avanzar a la siguiente etapa. Por el contrario, Rebaza Acosta y Olva Latino se encuentran en riesgo de ser eliminados del octogonal.

Análisis de los Partidos Clave El sábado acogerá el duelo entre Circolo Sportivo Italiano y Deportivo Soan, un enfrentamiento que promete ser decisivo para las aspiraciones de ambos en el campeonato. Se espera que el equipo de Pueblo Libre busque asegurar los tres puntos en el Polideportivo Lucha Fuentes. A continuación, Atlético Atenea intentará recuperarse de una reciente derrota, enfrentándose a Rebaza Acosta. Las protagonistas del encuentro, lideradas por Lorena Góngora y con la estrella Nicole Pérez en su alineación, esperan volver a la senda del triunfo. Para cerrar la jornada, se vivirá un emocionante choque entre Universitario y Regatas Lima. Con Universitario invicto y manteniendo su estatus de líder, el enfrentamiento se anticipa intenso, especialmente tras el triunfo del equipo de Ate sobre las celestes en la fase anterior.