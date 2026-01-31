Lo Nuevo en Pantalla: Estrenos de Películas y Series para Febrero 2026

Febrero en Netflix: Un Mes Lleno de Estrenos Imperdibles en Argentina

¿Listo para disfrutar de una dosis de entretenimiento en febrero? Netflix promete un mes vibrante con estrenos que incluyen desde aventuras locales hasta series y películas que marcan tendencia.

Netflix inicia febrero con una emocionante batería de estrenos totalmente renovados. Este mes, la plataforma en Argentina ofrece una mezcla perfecta de producciones nacionales, series que han cautivado al público y nuevas películas que no te querrás perder.

Novedades Destacadas de la Temporada

Entre los lanzamientos más esperados, destaca la segunda temporada de la serie En el barro, programada para estrenarse el 13 de febrero. Esta serie ha sido muy bien recibida y promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos.

Series Internacionales Conocidas Retornan

Febrero también trae de vuelta a favoritos como El abogado del Lincoln, que lanza su cuarta temporada el 5 de febrero, y El agente nocturno, que presentará nuevos episodios a partir del 19 de febrero. Además, la popular serie Bridgerton concluye su cuarta temporada con el lanzamiento de su segunda parte el 26 de febrero de 2026.

Documentales y Contenido de No Ficción que Sorprenden

En el ámbito de los documentales, Netflix enriquecerá su catálogo con producciones como Brillantina y oro: Danza sobre hielo y La investigación sobre Lucy Letby. Además, los aficionados al anime encontrarán nuevos títulos como El flow de Kagoen y Motorvalley.

Cine Internacional y Nacional que Enamora

El cine también tiene su lugar en febrero, con estrenos de películas originales y producciones internacionales aclamadas como Las leonas, Cómo llegar al cielo desde Belfast, Cortafuego y Pavana. Estas obras se distribuirán a lo largo del mes, asegurando momentos inolvidables para todos los cinéfilos.