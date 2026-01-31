Tragedia en Río Negro: un joven de 19 años muere en accidente en la Ruta 22

Una madrugada devastadora se vivió en Río Negro cuando un siniestro vial cobró la vida de un joven de 19 años en la Ruta 22, cerca de Cervantes, dejando a la comunidad en shock.

La tragedia ocurrió alrededor de las 2:00 de la mañana en el kilómetro 1161 de la Ruta Nacional 22. La víctima, un joven de 19 años, viajava como acompañante en una motocicleta que colisionó con un Peugeot 2008 que circulaba en la misma dirección. La situación fue reportada en un área habilitada por radar, lo que añade gravedad a la circunstancia.

Detalles del accidente

El incidente se produjo cuando los vehículos, un Peugeot 2008 y una moto de 110 cc, chocaron mientras se desplazaban de este a oeste. A raíz del impacto, el conductor de la moto perdió el control, resultando en un derrape que causó heridas severas a ambos ocupantes de la motocicleta.

Atención de emergencia

Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar del accidente. En la moto viajaban dos jóvenes, mientras que en el automóvil lo hacían un hombre y una mujer. Tras recibir atención inicial, los motociclistas fueron trasladados de urgencia a un hospital en General Roca. Lamentablemente, al llegar, se confirmó el fallecimiento del joven de 19 años. Por su parte, el conductor de 21 años sigue bajo atención médica por sus lesiones.

Investigaciones y acciones policiales

Los efectivos policiales comenzaron de inmediato las tareas de investigación, asegurando la zona y recabando pruebas para esclarecer cómo ocurrió el incidente. Las autoridades indicaron que se iniciaron las actuaciones legales pertinentes con el fin de determinar responsabilidades tras este trágico accidente.