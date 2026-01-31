Dejó todo atrás y triunfa como DJ en Berlín

Facundo Yalve: La Revolución Musical Desde Berlín a Buenos Aires

El productor argentino que transformó su nombre a "Evlay" ha vivido un viaje musical fascinante. Desde su meteórico ascenso durante la pandemia, ha colaborado con grandes artistas y ahora está listo para deslumbrar con su nueva obra.

Facundo Yalve, conocido artísticamente como Evlay, ha dejado una huella imborrable en el panorama musical argentino. Este productor ha trabajado con artistas de renombre como Bizarrap, Nicki Nicole y Wos, y su talento ha sido reconocido con dos Premios Gardel en 2022 y 2024.

Un Trayecto Ll lleno de Éxitos

Su carrera no solo se limita a la producción. Evlay ha cosechado frutos en su proyecto solista, lanzando discos aclamados como 333 y su colaboración con Ysy-A en Saturación pop y el innovador 01.Epidermis. Este último, creado en su nueva residencia en Berlín, marca una nueva etapa en su trayectoria.

Regreso a Buenos Aires: Presentaciones y Nuevos Proyectos

Recientemente, Evlay volvió a Buenos Aires, ofreciendo un espectáculo memorable en Crobar. Allí fusionó su música electrónica con versiones remixadas de su álbum 333, en un intento de conectar dos mundos. «Es difícil, pero lo disfruté», comenta.

Momento Decisivo en su Carrera

En una conversación reciente, Evlay reflexionó sobre su evolución artística. «Dejar de tocar con Wos creó el espacio para esta reinvención. Ahora puedo disfrutar de la música desde otra perspectiva», explica.

Un Nuevo Enfoque en Berlín

La mudanza a Berlín no fue solo un cambio de escenario; fue una revolución personal y creativa. «La ciudad es un epicentro de la música electrónica y me ha permitido explorar nuevas dimensiones en mi producción», confiesa.

El Proceso Creativo Detrás de su Último Disco

La producción de su nuevo disco llevó un proceso meticuloso de dos años. Evlay se enfrentó a retos y rediseñó su acercamiento a la música, invitando a amigos y colegas a colaborar, lo que enriqueció aún más su obra.

Planes a Futuro y Nuevos Desafíos

De cara a 2025, Evlay tiene planes de continuar su carrera musical, con fechas ya en agenda para el festival Buena Vibra y una presentación propia en marzo. Su deseo de regresar a Berlín y seguir desarrollando su música está más firme que nunca.

Con una trayectoria en constante evolución, Evlay promete seguir sorprendiendo a su público con su música fresca y vanguardista.