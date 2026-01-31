Policía detiene rituales de sacrificio animal

Dos personas fueron arrestadas en el barrio de Nueva Pompeya tras ser sorprendidas realizando un sacrificio de animales en el marco de un ritual, lo que generó conmoción en la comunidad local.

La intervención de la policía se produjo luego de varias denuncias efectuadas por vecinos, quienes alertaron a las autoridades sobre actividades sospechosas en una vivienda cercana a las calles 20 de Septiembre y Brandsen.

Intervención policial y hallazgos sorprendentes

La policía, apoyada por el Grupo Técnico Operativo (GTO) y miembros de Zoonosis e Inspección General, llevó a cabo un allanamiento nocturno en el domicilio de un hombre de 23 años y una mujer de 42. En el lugar, los agentes encontraron a los sospechosos en pleno ritual, donde se consumaron actos de sacrificio animal.

Restos y evidencias de actos de crueldad

Durante la inspección, se descubrieron restos de gallinas y un cordero, que fueron documentados para el caso judicial que enfrenta a los detenidos por maltrato animal y actos de crueldad. Informes de medios locales, como La Capital y 0223, han resaltado la gravedad de la situación.

Detalles escalofriantes del ritual

Imágenes obtenidas por el medio Ahora Mar del Plata revelaron la presencia de huesos de animales dispuestos en un estante cubierto con una tela roja, junto a velas, alimentos y otros elementos decorativos. En otro rincón de la vivienda, se hallaron círculos de comida rodeando restos animales, y manchas de sangre en las paredes, aunque no se especificó su origen.

Acciones judiciales y futuro de los detenidos

Luego del operativo, los acusados fueron llevados ante la justicia, donde el fiscal Fernando Berlingeri autorizó el allanamiento y la formación de la causa correspondiente, amparada por la Ley 14.346 de protección animal. Sin embargo, no se aplicaron medidas restrictivas, permitiendo que los detenidos regresaran a su hogar una vez finalizada la intervención policial.